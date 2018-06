Firma Trump orden ejecutiva para frenar separación de niños

Washington, (Notimex).- El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva para detener la separación de niños de familias migrantes en la frontera, cediendo a la creciente presión contra esa controversial política implementada por su gobierno, pese a lo cual insistió que su gobierno mantendrá un política migratoria de corte duro.

Estadunidenses se manifiestan en contra de política “Cero Tolerancia”

•Expresan sentirse avergonzados por su gobierno

Frente a la Casa Blanca, ciudadanos estadunidenses manifiestan sentirse avergonzados de su gobierno, al permitir que la política “Cero Tolerancia” del presidente Donald Trump, haya provocado que casi dos mil niños hayan sido separados de sus padres, quienes enfrentan un proceso de deportación por su entrada y estadía ilegal en este país.

“Necesitamos hacer visible esta problemática. Estuvimos también aquí ayer con pancartas, y las gente se tomaba fotos con nosotros, esto permite dar visibilidad, y es lo que necesitamos hacer ahora mismo, es absolutamente vital el asegurarnos de que la gente sepa que esta pasando”, refirió Steve Cabella.

El manifestante y también estudiante de leyes, explicó a Notimex que es intolerable lo que sucede con estos niños que sufren por no estar con sus padres. “La solución es muy simple, se debe permitir que las familias estén juntas mientras enfrentan sus juicios por deportación, no hay porque separarlos, bajo ninguna circunstancia, es muy sencillo”.

Por su parte, William Marry, señaló que los estadunidenses tienen todos los días la opción de decidir que tipo de país quieren, “es una decisión que tomamos diariamente con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos. Y es imperativo que lo que vemos, no sea perpetrado en nuestro nombre”.

“Es responsabilidad de nosotros, como pueblo de Estados Unidos, responsabilizarnos y levantarnos en contra de estas acciones”, agregó.

Debía Crowner, otra de las manifestantes, destacó que la situación es inaceptable “Soy madre, y como madre esta situación me afecta. Esta mañana abrace a mis hijos, y me imagine la angustia que deben sentir estos padres por sus hijos, y pensé en el miedo que deben de sentir esos pequeños. Es algo inaceptable, me siento avergonzada de mi país”.

Para Erin McNamie es sencillamente inaceptable que estén separando a los niños de sus familias, “que los estén encerrando y tratando de esa manera cuando no han cometido ninguna falta, se están violando sus derechos humanos. Es increíblemente irresponsable lo que se hace en contra de estas personas¨.

Diversas personas que visitan la capital del país y acuden a la Casa Blanca en estos días, se han acercado a estos manifestantes para aplaudirles, tomarse fotos, y mostrarles su apoyo.

Hay que recordar que las medidas de esta política bautizada como ¨Cero Tolerancia¨, establece que, cuando adultos son interceptados por alguna autoridad migratoria, y están acompañados por algún menos de edad, estos deben ser separados mientras se lleva a cabo un juicio para su deportación por entrada o estancia ilegal en la Unión Americana.

De acuerdo con autoridades migratorias estadunidenses, del 5 de mayo al 9 de junio de este año, dos mil 342 niños has sido separados de dos mil 206 padres de familia.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha referido que la separación de familias, es la única solución para terminar con la inmigración ilegal.

