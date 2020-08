Trump responde a Michelle Obama que sin su marido él no sería presidente

Washington, (EFE News).- El presidente Donald Trump reaccionó este martes al inicio de la Convención Nacional del Partido Demócrata, en la noche del lunes, y le respondió a Michelle Obama que él no estaría en la Casa Blanca “si no fuese por lo que hizo” su marido, el expresidente Barack Obama.

En el cierre de la primera de cuatro jornadas de convención demócrata, celebrada por primera vez en formato virtual debido a la pandemia de COVID-19, la ex primera dama Michelle Obama afirmó anoche que “Trump es el presidente erróneo para nuestro país… (y) no está a la altura del momento”.

El presidente, en su cuenta de Twitter, escribió: “Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Banca, sino fuese por lo que hizo su esposo, Barack Obama”.

Trump, asimismo, calificó como “falto de entusiasmo” el apoyo que la ex primera dama expresó para la candidatura presidencial de Joe Biden, quien fuera vicepresidente durante los mandatos de Obama (2009-2017).

Cuando faltan 77 días para la elección, todas las encuestas de opinión dan a Biden una ventaja de al menos nueve puntos porcentuales sobre Trump, quien ha dicho que si pierde en noviembre será porque la elección ha sido fraudulenta.

“Mi Gobierno y yo construimos la economía más grandiosa de la historia, de cualquier país”, argumentó Trump en otro de sus tuits matutinos. “Salvé millones de vidas y ahora estoy construyendo una economía aún más grandiosa que la anterior”, agregó.

Horas después, en un acto celebrado en la Casa Blanca para conmemorar los 100 años del voto femenino en Estados Unidos, Trump calificó de “extremadamente divisivo” el discurso de la ex primera dama.

“Debería haber hecho el discurso en vivo, lo que no hizo”, se quejó el gobernante, quien apuntó, como prueba de esa afirmación, que “ni siquiera mencionó a la candidata (demócrata) a la Vicepresidencia”, Kamaa Harris.

“Me pareció un discurso muy divisivo, extremadamente divisivo”, complementó Trump, quien ripostó que la esposa de su antecesor se “extralimitó” con su intervención.

La economía de EE.UU se contrajo a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre del año (un 9,5 % respecto al trimestre anterior), en la mayor caída de que se tenga constancia, y unos 40 millones de personas han perdido su empleo como resultado de la pandemia de COVID-19, que ha infectado a más de 4,5 millones de personas y ha causado la muerte de más de 170.000.

Trump añadió que el índice NASDAQ “está ya en un nivel alto sin precedentes y los otros le seguirán”, refiriéndose a la bonanza que viven los mercados financieros.

El presidente también arremetió contra el exgobernador de Ohio John Kasich, quien fue rival de Trump en la campaña por la candidatura presidencial republicana en 2016 y anoche participó en la Convención Demócrata instando a otros republicanos a votar por Biden.

“Kasich hizo un mal trabajo en Ohio, compitió por la candidatura presidencial y fue fácil derrotarlo, y ahora se pasó al otro bando, desesperado por tener relevancia”, señaló Trump.

Durante su discurso, previamente grabado, Michelle Obama recordó que en 2016 Trump recibió menos votos populares que su contendiente demócrata, Hillary Clinton, y refiriéndose a las cualidades del presidente dijo que “es lo que es”.

“Si piensan que las cosas no pueden ir a peor, créanme, sí que pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones”, agregó la exprimera dama.

