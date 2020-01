“Un Rinconcito de México” llega a Edinburg.

El lugar perfecto para disfrutar de las vacaciones ¡está abierto ahora!

Edinburg.- Hace sólo unos meses, Palenque Grill dio la bienvenida a su nuevo restaurante en La Plaza Mall con gran éxito, en junio. Ahora, Palenque Group le da la bienvenida, a través de una cálida ceremonia de inauguración realizada el pasado miércoles, a Palenque Grill en la ciudad de Edinburg, una nueva ubicación de este emblemático restaurante, en el Valle.

Escuchando las necesidades del mercado, esta ubicación ofrece a los huéspedes servicios como una vibrante y espaciosa área de bar, un acogedor comedor, un patio contemporáneo al aire libre, salones privados para eventos especiales y amplio estacionamiento, todo con la misma calidad de cocina mexicana que sólo Palenque Grill puede ofrecer.

Puede encontrar todos los sabores de la cocina mexicana del Pacífico Norte con recetas familiares que tienen generaciones. ¡Debe probar la calidad de la comida! Palenque Grill es bien conocido por sus parrilladas premium, Garritas de león, margaritas incomparables y galardonadas y su famoso aperitivo «bienvenido» de papas fritas y frijoles refritos hechos con una receta secreta de la familia Ochoa. «Un rinconcito de México – Un pedacito de México», es como Juan Francisco «Pancho» Ochoa – Fundador – describe mejor la esencia de Palenque Grill.

Palenque Grill en Trenton y Highway 281 – Con dirección de servicio en: The Shoppes at Rio Grande Valley, en el 615 E. Trenton Rd., en Edinburg, Texas. Llame para más información al (956) 631-2632.

Horario: domingo a jueves de 11 a.m. a 12 a.m. / viernes a sábado de 11 a.m. a 1 a.m. Bar: domingos a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. / viernes a sábado de 11 a.m. a 1:45 a.m. Menú: palenquegrill.com

Comparte tu opinión.