Uno de cada tres estadounidenses no se vacunaría contra el coronavirus

Washington, (EFE News).- El 35 % de los estadounidenses no se vacunaría contra el coronavirus si la vacuna estuviese disponible ahora, según una encuesta de la firma Gallup publicada el viernes, cuando la cifra de muertos por COVID-19 en el país alcanza los 160,000, con más de 4.8 millones de casos confirmados.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, Anthony Fauci, dijo recientemente al Congreso que sigue confiado en que habrá una vacuna contra el coronavirus lista para el uso generalizado a comienzos de 2021.

“Pero muchos estadounidenses parecen renuentes a ser vacunados aún si hubiese una vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y gratis”, indicó Gallup.

Entre toda la población en general, el 65 % de los estadounidenses tomarían la vacuna y el 35 % se rehusaría a hacerlo, según la encuesta. Estas proporciones no muestran diferencias entre hombres y mujeres.

Pero mientras que la proporción de quienes aceptarían vacunarse sube al 67 % entre los blancos, baja al 59 % entre los de otras razas,

Las diferencias se hacen mayores como reflejo de la polarización política en torno a esta pandemia, ya que la encuesta encontró que solo el 19 % de los demócratas sería renuente a vacunarse, comparado con el 53 % de los republicanos y el 41 % de los votantes que se definen como independientes.

Igualmente, varía la disposición a vacunarse entre los habitantes de los barrios residenciales a las afueras de las ciudades grandes, donde el 69 % de los habitantes aceptaría la inmunización, comparado con solo el 56 % de quienes viven en áreas rurales.

“Tomando en cuenta los riesgos (de COVID-19) relacionados con la edad, es una buena noticia para las autoridades de salud pública el dato de que el 76 % de los adultos de 18 a 29 años de edad está dispuesto a vacunarse, al igual que el 70 % de los mayores de 65 años”, señaló el informe de Gallup.

La disposición a recibir la vacuna es menor entre los grupos de mediana edad, con el 64 % entre quienes tienen de 30 a 49 años, y el 59 % entre los que tienen edades entre 50 y 64 años.

La resistencia entre la población a una vacuna nueva no carece de precedentes, recordó Gallup.

“Cuando en 1954 Gallup preguntó a los adultos en Estados Unidos si estaban dispuestos a recibir la vacuna de la poliomielitis, entonces novedosa, el 60 % respondió que sí y el 31 % respondió que no”, recordó la firma encuestadora.

Para elaborar este sondeo, los encuestadores de Gallup entrevistaron una muestra aleatoria de 7,632 adultos entre el 20 de julio y el 2 de agosto, y los resultados admiten un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.

