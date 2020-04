Uso seguro de desinfectantes para las manos

Cada uno de nosotros puede ayudar a detener la propagación de la enfermedad del COVID-19 si nos lavamos las manos con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de toser, estornudar o soplarnos la nariz. Si no hay agua y jabón disponibles, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que los consumidores usen un desinfectante para las manos a base de alcohol, si contiene por lo menos 60% de alcohol.

El alcohol en el desinfectante para las manos funciona mejor cuando se frota el desinfectante completamente en las manos, incluyendo entre los dedos y el dorso de las manos. No se seque o enjuague las manos antes de que desinfectante se seque. No use desinfectante para las manos si sus manos están visiblemente sucias o grasientas; lávese las manos con agua y jabón en lugar de usar un desinfectante.

Si usa desinfectantes para manos a base de alcohol, por favor preste atención a la siguiente información.

• Los desinfectantes para las manos son medicamentos

Los desinfectantes para las manos son regulados como medicamentos de venta libre (sin receta) por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. Si usa desinfectantes para las manos a base de alcohol, lea y siga las instrucciones de la etiqueta de Información sobre el medicamento, particularmente la sección de advertencias.

Guarde el desinfectante para manos fuera del alcance de las mascotas y los niños, y los niños deben usarlo solo bajo la supervisión de un adulto.

No beba el desinfectante para manos. Esto es particularmente importante para los niños pequeños, especialmente los bebés, que pueden sentirse atraídos por el olor agradable a los envases con colores brillantes de los desinfectante para manos. Beber incluso una pequeña cantidad de desinfectante para manos puede causar intoxicación por alcohol en los niños. (Sin embargo, no es necesario preocuparse si sus hijos comen o se lamen las manos después de usar desinfectante para manos). Durante esta pandemia del coronavirus, los centros para el control del envenenamiento han tenido un aumento en las llamadas sobre la ingestión accidental de desinfectante para manos, por lo que es importante que los adultos vigilen el uso de los niños pequeños.

No permita que las mascotas traguen desinfectante para manos. Si cree que su mascota ha comido algo potencialmente peligroso, llame a su veterinario o al centro de control de intoxicaciones para mascotas de inmediato.

• No prepare su propio desinfectante para manos

Aunque muchas tiendas y farmacias los venden, los desinfectantes para las manos pueden ser difíciles de encontrar durante esta emergencia de salud pública. Aun así, la FDA no recomienda que los consumidores hagan su propio desinfectante para manos. Si se prepara incorrectamente, el desinfectante para las manos puede ser ineficaz o peor. Por ejemplo, ha habido reportes de quemaduras en la piel por usar desinfectantes para las manos hechos en casa.

Además, añadir alcohol a los desinfectantes para las manos que no contienen alcohol es muy probable que resulte en un producto ineficaz. Además, el uso de aerosoles o toallitas desinfectantes en la piel puede causar irritación en la piel y los ojos. Los aerosoles y toallitas desinfectantes están destinados a limpiar superficies, no personas ni animales.

La FDA está ayudando a aumentar la disponibilidad de los desinfectantes para las manos trabajando con compañías y farmacias para abordar esta escasez de suministros. La FDA desarrolló recientemente documentos guía para la preparación temporal de desinfectantes para las manos para ciertos farmacéuticos y otras compañías durante la emergencia de salud pública del COVID-19.

Los desinfectantes para las manos son una alternativa conveniente cuando no es posible lavarse las manos con agua y jabón. Usted puede protegerse a sí mismo y a su familia del coronavirus con una higiene simple.

