Vanessa Bauche lamenta que estereotipos raciales condicionen trabajo actoral

Por Maricruz González May

México, (Notimex).- La actriz mexicana Vanessa Bauche sostiene que si bien a lo largo de su trayectoria no ha sido víctima de abusos sexuales, sí lo ha sido de discriminación, lo cual queda evidenciado al nunca protagonizar una comedia romántica, por ejemplo.

Y es que dijo “por cuestiones de estereotipos los morenos siempre tenemos que sufrir mucho, ser delincuentes o prostitutas y rezarle a alguna virgen para que nos ayude a salir adelante.

“Eso es parte de la cultura popular y desgraciadamente es una creencia que nos hemos encargado de fomentar a través de los medios y de los procesos artísticos que espero comiencen a transformarse”, expuso la actriz, quien actualmente interpreta a la ex jefa de prensa de Luis Miguel, Rosy Esquivel.

La destacada actriz, quien incluso ha estado bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, lamentó que esta discriminación se dé no sólo en el extranjero sino en México, “porque somos un país racista, clasista, lleno de estereotipos y como desgraciadamente me fue muy bien llorando en mis escenas con Gael García, ya no han visto más oportunidades para mí”.

De acuerdo con Bauche, estos estereotipos limitan las posibilidades o habilidades creativas de un actor “y entonces los güeros son frívolos y superficiales, y los morenos no podemos hacer otra cosa más que llorar y sufrir”.

Pidió a los guionistas, directores y a quienes se encargan de hacer la selección de los actores que promuevan la inclusión, que prueben a más actores para esos papeles protagónicos, porque al igual que yo hay muchos actores y actrices poderosos y capaces de interpretar a cualquier personaje.

Particularmente, en el caso de las mujeres, expuso, “los arquetipos a nivel Latinoamérica son igual de discriminatorios porque nos ponen como chistosas, sexies, oprimidas y cachondas, “y sí somos eso, pero hay que dignificar nuestra capacidad no siempre mostrándonos como vulnerables”.

Cabe señalar que más allá de hacer peticiones, Bauche impulsa la autogestión y por seis años mantuvo con éxito el monólogo “Juana’s soul o la insignificancia de llamarse Juana”, un ‘show’ cabaret que le permite creer en que si los proyectos no vienen a ella, ella creó sus propias historias, además ya prepara algunos proyectos de medios audiovisuales.

Con más de 27 películas realizadas, Vanessa Bauche es hoy en día una de las actrices que ha demostrado que los sueños se pueden hacer realidad y es que ha trabajado en teatro, televisión y cine, donde debutó bajo la dirección de “El Negro” (Alejandro González Iñárritu).

Además de la actuación, se ha desarrollado como conductora, directora de cortometrajes y productora de producciones como “Bajo Juárez: La ciudad devorando a sus hijas”, documental dirigido por Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, que aborda los feminicidios en Ciudad Juárez.

Entre los cortometrajes que ha dirigido sobresale “¿Alguien vio a Lola?”, que resultó ganador del premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto en 2001.

