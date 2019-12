Vapeo causa 33 muertes y mil 479 enfermos en EUA

Atlanta, (Notimex).- La enfermedad relacionada al uso de cigarros electrónicos ha causado desde julio pasado hasta la fecha en Estados Unidos 33 muertes y mil 479 afectados, reportaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Esas cifras representan un fuerte incremento desde la semana pasada, cuando se reportaron 26 muertes y mil 299 enfermos, lo que muestra cómo el vapeo se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública.

Los mil 479 casos de lesiones pulmonares asociados al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo han sido reportados por los CDC en todos los estados del país, excepto en Alaska.

Mientras que los decesos se han registrado en 24 entidades del país, aseguran los CDC en su página web.

Las autoridades sanitarias han llamado de manera tentativa a la enfermedad como EVALI por la abreviatura de “e-cigarette or vaping product use associated lung injury” (lesión pulmonar asociada al uso de cigarros electrónicos o productos de vapeo).

De acuerdo con los CDC, el TCH (tetrahidrocannabinol), principal ingrediente psicoactivo en la marihuana, está presente en muchas de las muestras de cigarrillos electrónicos analizadas, además de que mayoría de los pacientes informan haber usado productos que contenían esa sustancia.

Las investigaciones han demostrado que el TCH está vinculados a la mayoría de los casos y juega un papel importante en el brote, que surgió en julio pasado.

Las autoridades señalaron que mientras continúan los estudios se recomienda a la población abstenerse del uso de todos los cigarrillos electrónicos o vapeo.

Recomendaron a los estadunidenses que usan estos productos acudir al médico si presentan los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, escalofríos o pérdida de peso.

Algunos de los pacientes informaron que sus síntomas se desarrollaron en unos días, mientras que otros reportaron que éstos se presentaron varias semanas antes de que decidieran acudir al médico, de acuerdo con los CDC, con sede en Atlanta, Georgia.

