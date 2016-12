Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• Navidad segura con los pequeños

Para que pase una navidad divertida y sin contratiempos si tiene bebés en casa le tengo algunas recomendaciones:

– Procure no usar velas, o no las encienda ya que pueden ser peligrosas. Desde luego, puede utilizar velas eléctricas. Si las usa, tenga precaución si las velas están en una mesa en donde el bebé puede jalar el mantel. Un incendio se empieza muy fácilmente.

– Como sabe, un bebé requiere de supervisión constante, especialmente cerca del árbol de navidad en donde hay ¡tantas tentaciones! Los adornos de navidad, los regalos, los cordones. Si el bebé gatea o camina, hay que asegurarse que el árbol esté firmemente en su lugar y que el bebé no lo volteará y, si los adornos se pueden romper, es mejor que sólo los coloque en la parte superior del árbol. Además, asegúrese de que el papel de las envolturas, los pedazos del árbol o las piezas pequeñas de los adornos no acaben en la boca del niño para que no lo vayan a ahogar. Prevenir es mejor que remediar.

• ¿Ayudan las gárgaras de agua con sal?

En esta temporada de la gripe, quizá recuerde el viejo consejo de hacer gárgaras de agua con sal y quizá se pregunte si es un mito o si de verdad funciona. Parece ser que para la garganta que pica y duele y para la congestión respiratoria, el agua con sal sí ayuda. Según el editor del libro de remedios caseros de la Clínica Mayo, la solución salina ayuda a quitar el exceso de líquido de los tejidos inflamados en la garganta, logrando que el dolor disminuya. Es decir, el hacer gárgaras de agua con sal, afloja la mucosidad y remueve alérgenos, bacterias y hongos de la garganta. Además, un estudio publicado hace tiempo en el American Journal of Preventive Medicine, encontró que hacer gárgaras de agua con sal tres veces al día, previene la posibilidad de sufrir infecciones en la garganta y en las vías respiratorias en un 40%. Así que si desarrolla estos síntomas pruebe disolver media cucharadita de sal en un vaso lleno de agua tibia y haga gárgaras. Para videos, reportes gratuitos y más información, visite www.VidaySalud.com.

