Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• Para mantenerse sano, ejercicio….

En esta época en la que muchos estamos con el temor de la influenza, puede que además de lavarnos las manos y aplicarnos la vacuna, haya algo que ayude a mantenernos saludables: el ejercicio físico. Seguramente conoce a alguien que nunca se enferma y se ha preguntado cuál es su truco. Hacer algún deporte, practicar alguna disciplina de las artes marciales, hacer yoga o pilates con regularidad, puede subir las defensas. Los especialistas dicen que el aumento de la circulación causada por el ejercicio, hace que aumente la producción de glóbulos blancos, que son los encargados de defender al organismo de los virus y los gérmenes. Así que recuerde: cambie la enfermedad por el ejercicio físico y va a ser la envidia de todos los enfermos con gripe este invierno.

• Aumento en brotes de tos ferina se asocia a la decisión de los padres de no vacunar a sus hijos

La tos ferina o pertusis, es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta a las vías respiratorias. En 2012, los CDC reportaron el mayor número de casos de tos ferina desde 1955 en el país (48,000 en total) con 18 muertes principalmente en niños. Unas investigaciones nuevas confirman lo que los expertos sospechaban y es que la decisión de algunos padres de no vacunar a sus hijos ha tenido efectos negativos, como el aumento del riesgo de infecciones en otros niños y sus familias. Al comparar las áreas con un número importante de familias que decidieron no vacunar a sus hijos por razones no médicas con las áreas que fueron afectadas con los brotes de tos ferina en California en el 2010, los investigadores encontraron que las áreas con los mayores casos de tos ferina coincidían con aquellas con el mayor número de personas que no recibieron la vacuna por razones no médicas. Según Saad Omer, autor del estudio y profesor de salud global, epidemiología y pediatría de Emory University en Atlanta, la decisión de no vacunar tiene consecuencias reales en la salud del niño y su comunidad. Los resultados se publicaron en la edición de octubre del medio Pediatrics. Para videos, reportes gratuitos y más información, visite www.VidaySalud.com.

