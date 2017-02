Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• Dieta sin gluten…lo que debe saber si no tiene intolerancia al gluten

Las personas que tienen intolerancia al gluten (una proteína que se encuentra en alimentos como el trigo, el pan, las galletas, las pastas y otros cereales como el centeno, la cebada y la avena) deben evitar su consumo. Cuando comen estos alimentos además de desarrollar algunos síntomas, con el tiempo, pueden dañar el revestimiento de su intestino delgado e incluso, impedir que se absorban algunas proteínas, vitaminas y minerales. El gluten no es dañino a menos de que se padezca de intolerancia a él. Se conoce también como sprue celiaco o enteropatía por gluten. Lo interesante es que por alguna razón, se ha puesto de moda seguir una dieta libre de gluten en personas que no son intolerantes y esto puede tener riesgos. De acuerdo a un estudio publicado en Epidemiology, los investigadores encontraron analizando datos de 7,471 participantes de un estudio nacional en los que 73 llevaban una dieta sin gluten, que una dieta sin gluten podría aumentar los niveles de arsénico y de mercurio. Al medir la concentración de arsénico en la orina en las personas que llevaban la dieta libre de gluten, su nivel era casi el doble que los que sí lo consumían, y el mercurio inorgánico era significativamente más alto. Por eso, si tiene intolerancia al gluten, ni hablar, es muy importante que la siga al pie de la letra pero si no tiene intolerancia al gluten, no lo elimine de su dieta.

• La importancia del ejercicio después de la liposucción

Si usted es una de las personas que se ha hecho o está pensando hacerse liposucción, para mantener los efectos del procedimiento, necesita hacer ejercicio, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. De otra forma no solamente tiene el riesgo de volver a ganar la grasa que le sacaron con la cirugía, sino que además esa grasa se redistribuye en la sección media del abdomen justo en donde es más peligrosa para su salud y que la hace más riesgosa que antes de la operación. Para videos, reportes gratuitos y más información acerca de cualquier tema de salud, visite www.VidaySalud.com.

