Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• Aumenta la supervivencia en algunos bebés prematuros

Estudios recientes publicados en el New England Journal of Medicine revelan que en la primera década de los años 2000, ha habido un aumento pequeño pero significativo en la supervivencia del número de niños extremadamente prematuros que no tienen problemas en el desarrollo de su sistema neurológico. Esto, de acuerdo a un estudio de 4,500 bebés en 11 centros médicos a nivel nacional en Estados Unidos. Los expertos creen que se debe a una reducción en el número de infecciones y en el hecho de que se utilizan más esteroides en las madres lo que ayuda a que los fetos maduren más rápidamente.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron tres periodos: entre 2000 y 2003, entre 2004 y 2007 y entre 2008 y 2011. La supervivencia general aumentó de un 30% al principio de la investigación a un 36% al final de la investigación aunque permaneció igual (4%) para los bebés más jóvenes, los que sólo tenían 22 semanas de gestación.

• ¿Padece de apnea del sueño? Cuidado con una neumonía

Las personas que padecen de apnea, esas interrupciones de la respiración durante la noche que afectan el sueño, tienen mayor peligro de desarrollar neumonía, especialmente si también padecen de otra condición crónica como diabetes, demencia o enfermedad cardíaca. Es lo que ha determinado un estudio realizado en el Hospital General de Veteranos de Taipéi, Taiwán. La investigación duró once años y en ella participaron 34,100 pacientes. Casi 7,000 de ellos tenían apnea del sueño y alrededor de 27,000 no. Los investigadores hallaron que más del 9 por ciento de los pacientes del grupo con apnea del sueño, contrajeron neumonía, comparado con menos del 8 por ciento de los que no sufrían del ella. ¿La razón? La apnea del sueño hace que las vías respiratorias superiores se bloqueen, interrumpiendo el oxígeno durante el sueño, lo que aumenta el riesgo de aspiración o inhalación de material o líquido de la garganta a los pulmones, incrementando, a su vez, las probabilidades de contraer neumonía. Estas conclusiones fueron publicadas en la revista CMAJ. Para videos, reportes gratuitos y más información sobre cualquier tema de salud, visite www.VidaySalud.com.

