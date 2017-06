Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• El consumo de sal en los niños

Los CDC reportan que casi el 90% de los niños encuestados consumen demasiada sal. Otro estudio encontró que más de la mitad, el 55% consumía más sodio del que se recomienda.

De acuerdo a un estudio en el que unos investigadores analizaron los datos de más de 2,100 niños de entre 6 y 18 años entre 1011 y 2012 a nivel nacional, encontraron que el consumo promedio de sal era de 3,256 mg al día. Esto no incluía la sal que se añadía en la mesa. Esto es elevado considerando que la cantidad de sal recomendada para un niño varía entre 1,900 mg y 2,300 mg al día dependiendo de la edad. El estudio se publicó en el Journal del Academy of Nutrition and Dietetics.

• Al volante y con sueño no conduce a nada bueno

La prisa, la congestión del tráfico, el teléfono y los mensajes de texto son factores que contribuyen al incremento de los accidentes automovilísticos, pero no son los únicos. Conducir con sueño es otra causa casi segura de provocar o sufrir un accidente potencialmente letal. En una encuesta realizada por los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) se determinó que la cantidad de personas que conducen con sueño ha ido en aumento en el país, así como el número de accidentes y muertes provocados por eso. Un 4 por ciento de los entrevistados aceptó haber conducido con sueño durante el mes previo a la encuesta y en ese mismo tiempo uno de cada 25 participantes informó haberse quedado dormido al volante. En el estudio, las personas que durmieron seis horas o menos tuvieron el doble de probabilidades de quedarse dormidos mientras conducían que los que durmieron 7 horas o más. Según los investigadores, conducir con sueño imposibilita al conductor, reduciendo su capacidad de reacción y de toma de decisiones. Aunque la persona pueda evitar quedarse dormida, no se encuentra en condiciones para conducir y representa un problema serio para su seguridad y para la de los demás. Duerma suficiente y si está tomando un medicamento que le cause somnolencia, no maneje. Para videos, reportes gratuitos y más información, visite www.VidaySalud.com.

