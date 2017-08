Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• La temperatura del agua para lavarse las manos ¿fría, tibia o caliente?

Lavarse las manos con agua fría o tibia es exactamente igual que lavárselas con agua caliente cuando se trata de remover las bacterias, de acuerdo a un estudio nuevo publicado en el Journal of Food Protection. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron estudios en 21 voluntarios que se lavaron las manos en agua a temperaturas de 60, 79 y 100 grados Farenheit sin que se hubiese demostrado ninguna diferencia. Los investigadores hallaron que lo que era importante para remover los gérmenes era enjabonarse las manos durante 10 segundos. Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, recomienda que los sitios en donde se sirven alimentos proporcionen el agua a 100 grados Farenheit para el lavado de las manos; estas directrices probablemente cambien en el 2018.

• Los suplementos de vitamina D y la densidad ósea

A partir de los 50 años, muchas personas, especialmente las mujeres, toman a diario suplementos de vitamina D para fortalecer sus huesos y prevenir la osteoporosis. Sin embargo, una revisión de 23 estudios sobre los efectos de la vitamina D en la densidad ósea, no apoya ese beneficio. Los estudios, revisados por investigadores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, incluyeron un total de 4,082 participantes, con más de 55 años como promedio y en su mayoría mujeres. Los investigadores encontraron que los suplementos de vitamina D, independientemente de la dosis, no hicieron diferencia en la densidad ósea de los participantes. El cuerpo utiliza la vitamina D para absorber el calcio, que es necesario para fortalecer los huesos. Pero la vitamina D no se encuentra fácilmente en los alimentos, a no ser que se les agregue (o fortalezca), como es el caso de la mayoría de las leches en el mercado. El cuerpo, eso sí, elabora su propia vitamina D cuando la piel se expone a los rayos solares. Así que como alternativa, salga cada mañana a tomar unos 15 minutos de sol. Los resultados del estudio se publicaron en The Lancet. Consulte a su médico. Para videos, reportes gratuitos y más información de salud, visite www.VidaySalud.com.

