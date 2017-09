Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• Los edulcorantes artificiales, el peso y su salud

Si consume edulcorantes artificiales con la idea de perder peso, esta noticia no le va a agradar, no sólo porque estudios recientes parecen indicar que no se logra este objetivo, sino porque además, en estudios a largo plazo en 406,000 personas que usaban los edulcorantes o endulzantes artificiales en vez de azúcar, se encontró que su efecto en la salud del corazón, la incidencia de ataques cerebrovasculares y presión alta, no eran favorables.

Estos resultados se basan en siete estudios aleatorios, que son los estudios científicos que se consideran la forma óptima para la evaluación, así que no queda duda. Las personas que consumieron edulcorantes artificiales, o no perdieron más peso o ganaron más que los del grupo control, mientras que la re-evaluación de 30 estudios encontró que los que consumen edulcorantes artificiales de bajas calorías de forma regular son más susceptibles a la obesidad, a desarrollar diabetes y a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Así que resulta que no son tan saludables.

• El uso de antidepresivos en este país va en aumento

De acuerdo a un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (o CDC, por sus siglas en inglés), una de cada ocho personas mayores de 12 años toman antidepresivos en Estados Unidos. Las estadísticas nacionales demuestran que entre el 2011 y el 2014, casi el 13% de las personas de 12 años y mayores habían tomado un antidepresivo en el último mes, ese número había aumentado comparado con el 11% entre los años 2005 al 2008.

Analizando un poco más los datos se encontró que entre 2011 y 2014, las mujeres habían reportado haber tomado antidepresivos casi dos veces más seguido que los hombres (16.5 vs 8.6%). El aumento en cuanto a tomar antidepresivos también se vio con la edad, de 3.4% a 19.1% en los jóvenes entre 12 y 19 años a 19.1% entre los que tenían 60 años y mayores. Entre las personas mayores el aumento ocurrió en ambos sexos.

