Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• ¿Podrían los medios sociales contribuir a su estrés?

De acuerdo a un estudio publicado en American Psychological Association los estadounidenses han aumentado su estrés en una forma estadísticamente significativa comparado con hace una década. Este estudio se realizó a principios de año y el 57% de los participantes en el sondeo dijeron que el ambiente político era una fuente importante de su estrés (y pertenecían a diferentes partidos políticos). Esto era un aumento comparado con 52% en agosto del 2016. Por otro lado, el 43% de los estadounidenses, en la segunda parte del estudio, dijo estar revisando sus correos electrónicos, sus textos y sus cuentas de los medios sociales constantemente. Esto hacía que en una escala de 0 a 10, su nivel de estrés subiera a 5.3.

• El ejercicio aeróbico y el Alzheimer

Algunas personas en etapas tempranas de Alzheimer podrían retrasar la pérdida de la memoria y mejorar sus habilidades físicas con caminatas vigorosas frecuentes. Los investigadores de la University of Kansas evaluaron a 70 hombres y mujeres con Alzheimer. A un grupo lo pusieron en un programa de caminatas supervisadas, mientras que al otro grupo, al que llamaron el grupo control, le dieron clases de estiramiento y de tonificación (que no aumenta la resistencia aeróbica). Encontraron que los del grupo control no mostraron retraso en el progreso de su enfermedad, mientras que los que caminaron mejoraron su forma de pensar y su habilidad de recordar. Incluso, los que aumentaron su capacidad aeróbica por caminar, aumentaron el volumen de sus cerebros también. El estudio se publicó en PLos One.

• Los antibióticos y el peso en los niños.

De acuerdo a un estudio publicado en el International Journal of Obesity, en el que analizaron datos de 164,000 niños en Pensilvania, los niños que toman antibióticos con frecuencia, suben de peso más fácilmente que los que nunca los toman. De acuerdo al análisis, uno de cada 5 niños, que representa como 30,000 niños, habían tomado antibióticos 7 veces o más. Para cuando cumplieron 15 años, pesaban en promedio 3 libras o más que los niños que no habían tomado antibióticos. Para videos, reportes gratuitos y más información de cualquier tema de salud, visite www.VidaySalud.com.

