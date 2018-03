Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• La relación entre la sal, la presión arterial y la dieta DASH

Una dieta baja en sal combinada con la dieta conocida como DASH podría ayudar a reducir la presión elevada en los adultos con hipertensión de acuerdo con varios estudios. La dieta DASH, al igual que la mediterránea, consiste en consumir frutas y vegetales en abundancia. Además, granos integrales, productos lácteos desgrasados o bajos en grasa, pescado, pollo, frijoles o habichuelas, semillas y nueces. De hecho, de acuerdo a los estudios, los que llevan la dieta DASH, independientemente de que bajen su consumo de sal, reducían su presión arterial. Desde luego, la reducción era mejor si también bajaban su consume de sal. También mencionaron que la disminución de la presión era proporcional a la severidad de la hipertensión. Si tiene presión alta, vale la pena mejorar su dieta, puede seguir siendo sabrosa. Hay muchas otras formas de condimentar su comida.

• La niacina no es efectiva para evitar un evento cardiovascular

La niacina es una vitamina del grupo B, también conocida como vitamina B3, ácido nicotínico o vitamina PP, que se ha usado durante años para reducir unos marcadores de riesgo cardiovascular como el colesterol malo (o lipoproteína de baja densidad) y los triglicéridos. Sin embargo, el tomar niacina, al parecer, no reduce el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, como un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular (o ACV), según indican los hallazgos de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en el que se pusieron a prueba los efectos de la niacina de acción prolongada. Aparte de no encontrar una reducción en la incidencia de eventos cardiovasculares, los participantes que tomaron niacina tuvieron una mayor incidencia de otras condiciones de salud como problemas gastrointestinales, infecciones, gota, diabetes, erupciones y otras condiciones de la piel, que los participantes que tomaron un placebo. Los resultados del estudio han despertado la polémica y algunos de los defensores de la niacina proponen que ésta puede mostrar diferentes resultados en diferentes grupos de pacientes. Si usted la está tomando ya sea por receta o por venta libre, consulte con su médico.

