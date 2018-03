Vida y Salud

Dra. Aliza Lifshitz

• El consumo de bebidas alcohólicas y el cáncer

La Sociedad Americana de Oncología Clínica hace un llamado en la asociación entre el alcohol y el cáncer. Advierte que mientras el mayor riesgo se presenta en los casos del consumo excesivo por periodos prolongados, aún el consumo de cantidades pequeñas (que se definen como menos de una bebida al día) o el consumo moderado (hasta dos bebidas para los hombres, y una bebida para las mujeres – esto se debe a que se absorben y se metabolizan de diferente manera – pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Esta información salió publicada en el Journal of Clinical Oncology.

• ¿Hay alguna relación entre el equilibrio con la salud del cerebro?

La respuesta es sí, según recientes investigaciones realizadas en la Kyoto University Graduate School of Medicine, en Japón. Si usted puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante 20 segundos o más, corre menos riesgo de sufrir enfermedades cerebrales o apoplejías que las personas que no pueden lograrlo. El estudio involucró a 841 mujeres y a 546 hombres con una edad promedio de 67 años. A los participantes se les pidió que se pusieran de pie en una sola pierna con los ojos abiertos mientras los investigadores medían el tiempo. Luego se les hicieron pruebas de imágenes por resonancia magnética (MRI) para detectar cualquier problema relacionado con los pequeños vasos sanguíneos, lo cual perjudica las arterias, haciéndolas menos flexibles e interfiriendo con el flujo sanguíneo normal. Como resultado, las personas que no pudieron mantenerse de pie por más de 20 segundos, tenían mayores probabilidades de sufrir pequeños infartos cerebrales, en los cuales pequeñas áreas de tejido sufren por la falta de oxígeno. A su vez, tenían mayor tendencia a sufrir pequeños sangrados, a pesar de que se mostraban saludables y no presentaban ningún otro síntoma. El estudio apunta a que una sencilla prueba de equilibrio podría ayudar a detectar a un grupo de personas que corre mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrales o un declive en su capacidad cognitiva. Más detalles en la revista Stroke.

