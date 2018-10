Vivir lejos de México y la edad me llevaron a “Roma”: Alfonso Cuarón

* Reconstruir la época de los 70 fue el reto más grande del cineasta en lo que va de su carrera

Por Claudia Pacheco Ocampo

México, (Notimex).- Los hechos de radicar lejos de México y ser un hombre que rebasa el medio siglo de vida fueron los elementos primordiales que llevaron a Alfonso Cuarón a crear “Roma”, película que tras ganar el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, representará a México en los premios Oscar de 2019.

“Tiene que ver con un efecto secundario de vivir lejos de mi país, de extrañarlo y de pensarlo mucho; pero también de que soy una persona entrada en años y me he puesto a reconsiderar mi vida. Esas fueron la necesidades, lo que detonó a ‘Roma’”, explicó el director de cine en entrevista con Notimex.

A ellos se suma la inquietud de explorar una llaga personal y familiar, al tiempo de analizar una llaga social del México de principios de los años 70 que, a decir de Cuarón, en la actualidad sigue abierta.

“Roma” expone las jerarquías sociales en una década llena de inestabilidades políticas, pero también es un retrato emotivo de la lucha diaria de una familia que vive en la céntrica y tradicional colonia Roma de la Ciudad de México, de la que toma el nombre la cinta y donde vivió Alfonso Cuarón. Por eso es su filme más personal.

Él está representado en el personaje de “Paco”, interpretado por Carlos Peralta, quien convive con dos jóvenes empleadas domésticas que laboran en su casa: “Cleo”, que da vida Yalitza Aparicio, y “Adela”, personaje que actúa Nancy García García.

Ambas son de ascendencia mixteca, cultura indígena del centro de México, y son pilar en el hogar junto a “Sofía”, madre de cuatro hijos que padece las largas ausencias de su esposo”,

“Quise contar esta historia porque fue la época en que sucedieron diversos eventos en mi vida y que fueron transformadores. No es una película acerca de mí sino de lo que me tocó vivir, pero concentrado en ‘Cleo’, papel inspirado en uno de los seres que más quiero en la vida”, subrayó.

Se trata de Libo, la nana que cuidó de Cuarón durante su infancia y a quien le dedicó el León de Oro que ganó en el Festival de Cine de Venecia.

“No sé si a través de la historia estoy enalteciendo a las empleadas domésticas, solo sé que es un caso que tiene un final feliz porque se refiere a una mujer que se convierte en pilar para una nueva familia.

”En ella se hace clara la separación de las clases sociales, que en México me parecen perversas; sobre todo porque según una encuesta, más de 80 por ciento de ellas no tienen prestaciones. Lo bueno es que organizaciones muy importantes están trabajando para crear las reformas pertinentes”, hizo notar.

“Deseo que se haga por gratitud a la labor que ellas realizan, pues no existen las gracias suficientes ni el reconocimiento que merecen”, añadió el cineasta.

La película “Roma” es una realidad que gestó hace 10 años, justo después de filmar “Hijos del hombre”, pero por distintas circunstancias no pudo concretarla. Hoy sabe que el tiempo pospuesto valió la pena, pues le sirvió para madurar la idea y conseguir una película en la que exploró distintos universos.

“Cuando hice ‘Y tu mamá también’, en 2001, pocos notaron que también era una película poblada de referencias biográficas, pero envuelta en una narrativa de ficción. ‘Roma’ se hizo con el impulso de recuperar mis memorias y plasmarlas desde un punto de vista sensorial, confiando en que eso iba a llevar a la emoción”, explicó Cuarón.

El ganador del premio Oscar 2010 por “Gravity” recreó la casa en la que él vivió, pues la original se había transformado y ya no funcionaba para filmar en ella. Este hecho y su entorno, fue un gran reto para todo el equipo, pues hicieron réplicas de mosaicos, paredes, columnas y herrería con las medidas perfectas.

Para lo exterior requirió construir el “set” más grande en lo que va de su trayectoria fílmica; comprende una parte de la Avenida de los Insurgentes, una de las más importantes vías de la metrópoli, con el cruce con la calle Baja California, donde estaba el cine Las Américas.

En lo referente a la recreación de la “Masacre del Jueves de Corpus”, también conocida como “El Halconazo” por la participación de un grupo paramilitar identificado como “Los Halcones”, Alfonso Cuarón rodó en la Avenida México-Tacuba, que debió tapizar de elementos setenteros y reconstruir una mueblería que ya no existe.

“Trasformar los espacios fue el reto más grande al que me he enfrentado porque nuestra ciudad y nuestro país están tremendamente cambiados y, desgraciadamente, a la capital la modificaron sin ningún respeto arquitectónico. Es criminal la manera en que se desarrollan las obras, no existe el interés de conservación de monumentos”, lamentó.

Para lograr la recreación se consultaron varias fuentes, entre ellos: registros fotográficos, películas de la época, periódicos, revistas y fotos familiares, en un proceso muy exhaustivo.

La decoradora Bárbara Enríquez durante un año hizo la investigación de época para tener la noción precisa de cada uno de los sitios que se estaban retratando.

“Si los protagonistas están viendo la televisión, nos propusimos poner exactamente la programación de ese año, de ese día. Cuando van al cine, la cartelera que observan es exactamente la que se exhibía en ese día. Fuimos demasiado exigentes con esos detalles”, resaltó.

La imagen de “Roma” es en blanco y negro, pero no de nostalgia sino uno contemporáneo plasmado en los 70, como si se llevara una cámara digital actual a retratar el ayer.

Lo mismo se hizo con los sonidos, por ello es que en algunas escenas se escucha la estación de radio del momento, el ruido de quien pasa afuera de la calle para vender camotes o el que ofrece la miel de colmena; también se escuchan algunos de los éxitos del cantante argentino Leo Dan y del cantautor mexicano Juan Gabriel.

El cineasta indio Chaitanya Tamhane, reconocido por su largometraje “Court”, fue la única persona, además de Alfonso Cuarón, que tuvo el guión de “Roma” en sus manos durante el rodaje; el resto de la producción y los actores iban trabajando según las indicaciones que el director mexicano les iba dando.

“Cuando vi su película lo admiré profundamente. Después lo conocí y nos volvimos muy ‘cuates’ hasta que lo invité a la filmación. Se convirtió en los ojos frescos dentro del ‘set’ y siempre fue reconfortante sentarme a platicar con él para hacer ajustes. Dicen que fue el mentor, pero no, fue una colaboración entre un cineasta viejo y uno joven”.

El creador de éxitos cinematográficos como “Rudo y cursi”, así como de “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, consideró que debía enseñarle a Tamhane todas sus cartas para que entendiera el proceso de “Roma” y pudieran cotejar las ideas.

“Ya cuando se estableció el trabajo creativo, le di el guión al director artístico Eugenio Caballero, pero lo leyó ya entrado en el rodaje y sirvió muchísimo porque colocó los últimos giros a lo que ya había hecho. Aunque después dijo que de haber tenido antes el guión, se hubiera ido por otra dirección”, comentó.

Originalmente la dirección de fotografía de la película estaría a cargo de Emmanuel “Chivo” Lubezki, pero el largo desarrollo del proyecto impidió al fotógrafo mexicano aceptar la propuesta, pues para cuando era una realidad, ya se había comprometido con otros asuntos laborales.

“Todo lo diseñé para ‘el Chivo’ en cuestión de logística, pues yo sé de sus necesidades y qué es lo que le frustra a la hora de filmar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, fechas y por la extensión del rodaje, se empalmó con otros compromisos que ya tenía; dos o tres semanas antes de comenzar me dijo que no la podía hacer”.

Alfonso Cuarón se movilizó para hablar con otros fotógrafos que admiraba, pero muchos hablaban inglés y no quería una comunicación con ellos en ese idioma, sobre todo si dentro de la historia se destaca una lengua madre de la cultura mixteca.

“Entonces fui con ‘el Chivo’ y me dijo: ‘Ya no te hagas güey y hazla tú’. Le hice caso, pero con el apoyo de alguien fresco. Busqué a Galo Olivares como colaborador; él operó la cámara y yo planteaba el cuadro, tuvo un ojo privilegiado”, destacó.

“Roma”, con las actuaciones de Yalitza Aparicio, Nancy García García, Marina de Tavira como “Sofía”, Marco Graf, Daniela Demesa y Enoc Leaño, se ha presentado en los festivales de Cine de Telluride, Internacional de Cine de Toronto, Internacional de Cine de San Sebastián y el de Cine de Nueva York.

Su estreno está programado para el jueves 13 de diciembre, tanto en salas de cine como en la plataforma Netflix.

