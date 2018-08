Yuridia el sábado primero en el State Farm Arena

Yuridia continúa con paso firme su recorrido por los Estados Unidos como parte de su #DesiertoTour2018 y este sábado primero de septiembre se presenta en State Farm Arena de Hidalgo.

Esta semana la popular cantante mexicana arrasó con su serie de presentaciones.

El jueves anterior comenzó con un show con casa llena en el House of Blues de Las Vegas, Nevada, y retomó su recorrido por California con dos presentaciones Sold Out: el viernes tuvo una espectacular noche con su público de Los Ángeles, la velada se realizó en el icónico recinto, The Wiltern Theatre, donde sus fans estuvieron esperando desde tempranas horas para disfrutar de este magnífico espectáculo.

El domingo tuvo una especial presentación en el House of Blues en San Diego, donde la cantante se mostró emocionada ante las muestras de amor de su público.

Durante las tres mágicas noches, la cantante interpretó los temas incluidos en su exitoso álbum, Primera Fila, el cual obtuvo certificación de Platino y Oro en México por sus altas ventas, e incluye 13 de sus más grandes éxitos, así como 4 temas inéditos.

(Foto cortesía de Mayumi Hasegawa)

