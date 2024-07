0-0. Querétaro resiste ante New York City pero pierde el punto extra en los penaltis

Nueva York, (EFE).- Querétaro resistió al New York City y empató 0-0 en su estreno en la Leagues Cup, pero en la tanda de penaltis no pudo llevarse el punto extra al caer por 4-3.

Colistas del Apertura de la Liga MX con cuatro derrotas en cuatro partidos, los Gallos Blancos sacaron un punto aprovechando la falta de puntería del New York City, que, con la baja del uruguayo Santiago Rodríguez, acabó finalmente consiguiendo dos puntos desde los penales.

El Yankee Stadium del Bronx acogió este duelo del Grupo 1 del Este que completa el Cincinnati, el mejor equipo de la temporada regular de la MLS en 2023 y en donde juega el argentino Luciano Acosta (MVP de la liga el año pasado).

Tanto New York City como Querétaro, que en 2023 alcanzó los cuartos de final en la Leagues Cup, tendrán un duro enfrenamiento a domicilio en Cincinnati, por lo que el partido de esta noche, a priori, era un duelo clave por ver quién aspira a ser el segundo conjunto que supere la primera fase en este grupo junto al favorito Cincinnati.

El brasileño Talles Magno arrancó con muchas ganas y puso las primeras notas de picante al ataque local.

También a balón parado se acercó con peligro el New York City y Justin Haak desaprovechó en el minuto 19 un cabezazo franco a la salida de un córner.

Aún más claro fue un testarazo de Christian McFarlane en el 21, pero tampoco se abrió el marcador.

Los neoyorquinos dominaban el encuentro, movían el balón con criterio y velocidad y también recuperaban rápido el esférico en la presión.

Pocos destellos dejaron los Gallos Blancos, refugiados atrás y con contadas incursiones en ataque.

La mejor del New York City llegó en el 42, cuando el argentino Julián Fernández falló un remate clarísimo en el segundo palo a pase de su compatriota Maxi Moralez.

Sin goles antes del descanso, no cambió el guion en la reanudación con un New York City que, bajo la batuta de Moralez, controlaba el encuentro pero no materializaba sus oportunidades.

En el Querétaro, Mauro Gerk movió el banquillo pero la entrada de los mexicanos Pablo Barrera, Ronaldo Cisneros y Pablo Ortiz no le dio nuevos argumentos a su equipo salvo algunos chispazos aislados al contraataque.

Las aproximaciones de los locales también fueron decreciendo y el encuentro terminó sin goles después de un remate en el 87 del costarricense Alonso Martínez que se fue rozando el poste y una respuesta de Cisneros en el 95 que tampoco encontró la red.

Ya en la tanda de penaltis, el mexicano Kevin Escamilla mandó su penal al larguero y el portero Luis Barraza detuvo el intento de Cisneros para que el New York City se anotara el punto adicional.