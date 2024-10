0-0. Uruguay olvida cómo ganar, Ecuador se acomoda

Montevideo, (EFE).- Las selecciones de Uruguay y Ecuador igualaron 0-0 en un encuentro enmarcado en la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas en el que el visitante volvió a mostrar su poder defensivo y el local prolongó su mala racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

En el estadio Centenario de Montevideo, la Celeste alargó su divorcio con el triunfo a cuatro partidos en eliminatorias y a ocho encuentros sin ganar en total, teniendo en cuenta que no lo hace desde que en julio venció a Estados Unidos por la Copa América.

Desde ese momento, la Celeste igualó seis juegos y cayó en los dos restantes.

Del otro lado, Ecuador sumó un nuevo partido sin recibir goles y en los últimos siete juegos de eliminatorias apenas recibió uno.

Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Bielsa alcanzaron los 16 puntos en la clasificación, mientras que los de Sebastián Beccacece llegaron a 13.

Tras la derrota del pasado viernes frente a Perú, Bielsa abandonó la línea de tres defensores y retornó a un 4-3-3 en el que Manuel Ugarte se adueñó del centro del campo y permitió que Giorgian de Arrascaeta manejara el balón.

Ecuador apostó por un once ofensivo y con mucha velocidad en las bandas. Los extremos Gonzalo Plata y Alan Minda se asociaron con Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán y por allí aparecieron las mejores jugadas del once de Beccacece.

Apenas había pasado un minuto cuando un potente cabezazo de Enner Valencia puso a prueba al portero Sergio Rochet, quien respondió de gran manera.

Uruguay respondió y el argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez se vistió de héroe para aguantar el cero en su portería.

Primero paró un disparo dentro del área de Darwin Núñez y luego voló para evitar un golazo de tiro libre de Federico Valverde. Más tarde dejó nuevamente sin festejar al centrocampista de Real Madrid

Pasados los 30 minutos y cuando el número uno nada pudo hacer, el vertical izquierdo evitó el tanto de Núñez, quien ingresó a la décima jornada como goleador de las actuales eliminatorias sudamericanas con cinco tantos.

Ecuador respiró cerca del final y allí fue Rochet quien se lució para evitar el primero de un equipo que llegó a Montevideo con seis goles a favor y solo cuatro en contra en nueve jornadas.

De esta forma, con los porteros como figuras, el primer tiempo se fue con un empate sin tantos.

En la segunda parte todo cambió: las jugadas de gol no aparecieron y tanto Rochet como Galíndez se transformaron en espectadores de un encuentro que se apagó.

Moisés Caicedo buscó sorprender con un tiro libre lejano que se fue afuera, mientras que Uruguay tuvo muchas dificultades para generar peligro luego de que Ecuador retrocediera y por momentos parara a sus once jugadores del centro del campo hacia atrás.

De esta forma, el encuentro disputado en el Centenario se fue con un empate sin goles.

En la próxima jornada, la Celeste buscará volver al triunfo cuando reciba a Colombia, al tiempo que los ecuatorianos recibirán a Bolivia.

Ficha técnica:

0. Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera (m.86, Marcelo Saracchi); Federico Valvede, Manuel Ugarte (m.80, Nicolás Fonseca), Giorgian de Arrascaeta (m.46, Nicolás de la Cruz); Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

0. Ecuador: Hernán Galíndez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán (m.92, Jhoanner Chavez); Gonzalo Plata (m.92, John Yeboah), Enner Valencia (m.58, Kevin Rodríguez) y Alan Minda (m.79, Keny Arroyo).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Goles: No hubo.

Árbitro: El chileno Cristian Garay. Amonestó a Moisés Caicedo, Nicolás Fonseca.

Incidencias: Encuentro de la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, disputado en el estadio Centenario de Montevideo.