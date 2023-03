0-1. León logra la ventaja en su visita al Tauro en Panamá

Ciudad de Panamá, (EFE).- El León F.C. de México derrotó por 0-1 al Tauro F.C. de Panamá, en el partido de ida de la llave que los enfrenta por los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones 2023.

Durante los primeros 25 minutos ambos equipos no crearon peligro en el área rival y el juego se centró en la media cancha, donde intentaban dominar el balón.

Fue hasta el minuto 29 cuando Brian Rubio tuvo la primera de peligro por parte del equipo de Léon, con un cabezazo a centro del colombiano Yairo Moreno, pero la pelota pegó en el palo ante la mirada del arquero taurino, Eric Hughs.

Los panameños no tardaron en responder. Al minuto 34 Miguel Camargo pisó el área, sacó el remate, pero la pelota se fue desviada del arco de Rodolfo Cota, el encargado de cuidar el arco de León.

El equipo taurino, entrenado por el venezolano Francisco Perlo, cerró mejor el primer tiempo con dos jugadas que inquietaron la zaga visitante.

Al minuto 40, Carlos Hernández llegó a la línea de fondo, sacó un centro, ante la mala salida de Cota, pero nadie pudo empujar la pelota al arco sin portero.

Un minuto después, el colombiano Breidy Goluz, a centro de Omar Córdoba, cabeceó sin marcador, pero la pelota se fue por arriba del arco de León.

La última palabra la tuvo el visitante al minuto 45, ante un remate de Brian Rubio, pero Hughes sacó la pelota con una volada impresionante para mantener el resultado 0-0.

En el arranque de la segunda parte el equipo local empezó empujando en busca del gol y en cinco minutos tuvo tres remates al marco, que para fortuna del club mexicano no llevaron peligro a su arco.

El único tanto de la noche llegó al minuto 55, en una jugada en la que Yairo Moreno tiró un centro desde las izquierda y el despeje de la pelota del panameño Francisco Vence fue malo e Iván Moreno recogió el rebote y la mandó al fondo de las redes, para el 0-1 en el tanteador.

Una de las más claras del equipo taurino llegó al minuto 61, cuando Hernández cedió un pase a Goluz, pero este no pudo pegarle bien a la pelota.

La última de peligro del partido y del equipo local se dio al minuto 84, pero Goluz no pudo conectar con la pelota, tras la desatención del central del equipo mexicano.

Ahora, con esta ventaja mínima, León le tocará definir en casa la llave de octavos de final frente al Tauro F.C. de Panamá, el 16 de marzo próximo en el estadio León.

– Ficha técnica

0. Tauro F.C.: Eric Hughes; Omar Córdoba (m.74 Luis Asprilla), Gerardo Negrete, Breidy Golúz, Jan Vargas; Francisco Vence, Miguel Camargo (m.74 Moíses Veliz), Irving Gudiño, Rolando Botello; Víctor Medina (m.64 Omar Browne) y Carlos Hernández (m.80 Carlos Navas).

Entrenador: Francisco Perlo

1. León F.C.: Rodolfo Cota; Iván Moreno (m.74 Héctor Moreno), Fidel Ambriz, Bryan Romero (m.80 Lucas Romero), Óscar Villa (m.64 Osvaldo Rodríguez); Paul Bellón, Adonis Frías, Brian Rubio, Elias Hernández; Joel Campbell (m.74 Alfonso Alvarado) y Yairo Moreno (m.63 Jesús Angulo).

Entrenador: Nicolás Larcamon

Árbitro: El estadounidense Armando Villarreal amonestó a los taurino Jan Vargas y Breidy Goluz, mientras que por León vieron amarilla Oscar Villa y Osvaldo Rodríguez.

Goles: 0.1-, m.55: Iván Moreno.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, realizado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital panameña.