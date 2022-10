0-6. Musgrove seca a los Mets y lleva a los Padres a las Series Divisionales de la MLB

Redacción deportes (EE.UU.).- Joe Musgrove fue una pesadilla para los Mets de Nueva York, al no conceder ninguna carrera en las siete entradas en las que lanzó y envió a San Diego Padres directos a las Series Divisionales de la Liga Nacional.

Espectacular actuación del californiano Musgrove desde el montículo del Citi Field de Nueva York, convirtiéndose en el primer pitcher que deja sin anotar a su rival en siete entradas en un partido definitorio de postemporada, concediendo únicamente un golpeo.

Nunca ningún equipo había logrado dejar a su rival en un solo hit en un partido decisivo de Playoffs.

Hasta tal punto llegó la frustración de los Mets que su técnico, Buck Shoewalter, solicitó a los jueces en la sexta entrada que revisaran si Musgrove estaba utilizando alguna sustancia que le ayudara.

Le chequearon la gorra e incluso las orejas, pero todo lo que encontraron fue a un pitcher muy inspirado y que estaba desquiciando a su rival.

Mientras la defensiva triunfaba, el ataque de San Diego no flojeó y anotó sus primeras dos carreras en la segunda entrada tras hit en el bateo de Austin Nola que aprovecharon para completar el diamante Josh Bell y Ha-Seong Kim.

Una de las imágenes curiosas del partido la protagonizó el puertorriqueño Francisco Lindor, cuando al batear en la cuarta entrada y con 3-0 a favor de los Padres, se golpeó con la bola en su rodilla derecha tras el impacto con el bate.

Fue atendido sobre la cancha y finalmente pudo continuar, aunque sin sumar en ninguno de sus tres presencias bateando.

Llegarían más anotaciones en el cuarto y quinto ‘innings’, para completar el 6-0 definitivo en la octava. Era Juan Soto quien provocaba desde el bate dos carreras más, dejando el partido casi resuelto, pero no pudo completar con su propia carrera al ser interceptado en pleno bateo de Manny Machado.

San Diego Padres alcanzan la serie divisional después de dieciséis años y logran dar el paso que no pudieron hace dos temporadas cuando en 2020 quedaron eliminados en la ronda de comodín.

Los Padres se suman a Marineros y Guardianes como vencedores de esta serie comodín a domicilio, los únicos que hicieron bueno el factor cancha fueron los Filis al doblegar a los Cardenales de San Luis.

Será un partido muy especial para el dominicano Manny Machado, por enfrentarse a su anterior equipo, los Dodgers, con los que únicamente disputó media temporada en 2018 antes de convertirse en agente libre y firmar por diez temporadas con San Diego Padres.

“Todo el mundo quiere ver esta serie, sólo importa ganar tres, tratar de llevarnos alguno en Los Angeles y llegar a San Diego a defender nuestro estadio delante de nuestros aficionados”, dijo tras el partido.

Este próximo martes 11 de Octubre los Padres comenzarán las Series Divisionales ante los Dodgers en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Las otras tres llaves que seguirán idéntico calendario serán Astros de Houston contra Marineros de Seattle, Yankees de Nueva York frente a Guardianes de Cleveland y Bravos de Atlanta midiéndose a Filadelfia Filis.

El formato para estas series divisionales será al mejor de cinco encuentros, con los dos primeros partidos en casa de Dodgers, Astros, Yankees y Bravos, y los dos posteriores con Padres, Marineros, Guardianes y Filis.

Si fuera necesario llegar al quinto y definitivo choque se disputaría en Los Ángeles, Houston, Nueva York o Atlanta.