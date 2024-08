1-0. CAI sufre para derrotar por la mínima a Port Layola en la Copa Centroamericana

Ciudad de Panamá, (EFE).- El Club Atlético Independiente de Panamá (CAI) sufrió hasta el minuto 83 para ganar por 1-0 al Port Layola beliceño en partido la cuarta fecha del grupo C de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, cuyo arbitraje fue encomendado a la mexicana Katia García.

Fueron los tres primeros puntos del equipo panameño, que ahora es cuarto.

El grupo lo lidera el Antigua guatemalteco con 7 puntos de 12 posibles. Port Loyola enlazó su cuarta derrota.

El CAI se vio en dificultades para superar la rocosa defensa de Port Layola, que retrasó sus líneas y apostó por el controgolpe.

La primera jugada de peligro del CAI llegó al minuto 18. Martín Ruiz asistió a Davis Contreras, que sacó un potente remate, pero la defensa neutralizó.

Los panameños dominaron la primera parte, pero no llevaron peligro a la portería del colombiano Oscar Palomino.

La más clara maniobra de los visitantes llegó en el minuto 46, en un remate de de Mathias Bandini que salió desviado por centímetros.

Port Layola apareció al ataque en el minuto 71 con un remate de Andrés Orozco que inquietó al guardameta Martín Meléndez.

El equilibrio se rompió en el minuto 83 cuando Aimar Modelo tomó un rebote dentro del área, y enfiló su remate al fondo de la red.

Lo visitantes pudieron empatar cinco minutos después a través de Ian Gaynair.

– Ficha técnica:

1. CAI: Martín Meléndez; Orman Davis, Martín Ruíz (m.68, Jorman Aguilar), Rey Navarro, Julio Narváez (m.46, Cristian Higuita); Anthony Stewart (m.68, Juan González), Sergio Ramírez, Héctor Hurtado; Davis Contreras (m.46, Jaffeth Obando), Jair Modelo (m.46, Jefferson Murillo) y Aimar Modelo.

Entrenador: Franklyn Narváez.

0. Port Layola: Oscar Palomino; Norman Anderson (m.85, Justin Trapp), Enfield Nunez, Miguel García (m.78, Jarrell Young), Gilroy Thurton; Jarret Davis, Mathias Bandini (m.81, Shawn Young), Ian Gaynair; Naim Wilson, Andrés Orozco (m.85, Floyd Jones) y Orlando Velásquez (m.77, Wayne Ford)

Entrenador: Julius Allen

Árbitra: la mexicana Katia García (MÉX) amonestó a Naim Williams, Ian Gaynair, Mathias Bandini, Héctor Hurtado y Jefferson Murillo.

Gol: 1-0, m.83: Aimar Modelo.

Incidencia: Partido jugado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la capital panameña, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf.