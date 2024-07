1-0. Rosario Central vence a Internacional gracias a un solitario tanto de Jaminton Campaz

Buenos Aires, (EFE).- Rosario Central venció por 1-0 al Internacional de Porto Alegre con un gran gol del colombiano Jaminton Campaz, que puede ser vital para las esperanzas del equipo que busca su pase para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El inicio del partido fue atropellado para ambos conjuntos, con poca fluidez de juego y sin un claro dominador en el encuentro. El primer susto se lo llevaría la portería defendida por Jorge Broun en el minuto 20, con un tremendo disparo del centrocampista Bruno Henrique.

Los rosarinos no tardarían en responder las acometidas de los Colorados con un golpeo de Mauricio Martínez que acabó en los guantes del uruguayo Sergio Rochet, quien se sumó al cuadro brasileño sin apenas descanso tras ganar el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América contra Canadá.

El primer tanto del encuentro llegaría justo después del descanso, tras un error defensivo del centrocampista Rômulo Zanre Zwarg provocado por una gran presión del colombiano Jaminton Campaz, que quedó solo ante el portero y que definió a la perfección para adelantar al Canalla en el encuentro.

A partir de ese momento el duelo derivó en un monólogo de los visitantes, que veían como pasaban los minutos y no conseguían traducir su dominio del esférico en ocasiones peligrosas para igualar la contienda.

De hecho el cuadro colorado no fue capaz de rematar la portería de su rival más que una sola vez en todo el segundo tiempo, lo que deja claro el poderío defensivo de la plantilla dirigida por Miguel Ángel Russo.

La serie culminará en el bastión de la ciudad ubicada en el sur de Brasil la semana siguiente y decidirá quién de los dos conjuntos tendrá un hueco en los octavos de final de la segunda competición continental. EFE

Ficha técnica:

1. Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel (m.84 Damián Martínez), Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Maximiliano Lovera (m.46 Jonatan Gómez), Franco Ibarra (m.90+2 Kevín Ortiz), Mauricio Martínez, Jaminton Campaz (m.90+3 Alan Rodríguez); Enzo Copetti y Marco Ruben (m.84 Agustín Módica)

Entrenador: Miguel Ángel Russo

0. Internacional: Sergio Rochet, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley(m.78 Gustavo Prado) y Lucas Alario (m.90 Lucca Holanda)

Entrenador: Pablo de Toledo Fernandez

Goles: 1-0 m.49 Jaminton Campaz

Árbitros: El chileno Cristian Garay amonestó a Jaminton Campaz, Wesley, Jonatan Gómez e Igor Gomes.

Incidencias: Partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Gigante de Arroyito.