1-1. Empate para rebajar la euforia

París, (EFE).- La euforia de España tras su gran debut en París con victoria sobre Gran Bretaña se rebajó este lunes con el empate (1-1) con Estados Unidos, selección inferior en el ránking mundial, pero que actúa ya como anfitriona de los próximos Juegos.

En su regreso a una cita olímpica, después de perderse Pekín 2020 y ubicadas siete puestos por debajo de España en esa clasificación (13), las estadounidenses obligaron a las españolas a remontar el partido para sumar un punto que también es muy valioso.

El equipo que dirige Carlos García Cuenca saltó con autoridad al campo, pero aunque dominó la posesión de la bola careció de la efectividad de otros choques. Solo remató a gol uno de sus 19 tiros y no logró batir a Kelsey Bing en los 13 penaltis córner que pudo lanzar.

Lola Riera, María García y sus combinaciones con Coti Amundson y Patricia Álvarez vieron una y otra vez cómo la bola se iba fuera, alta o se topaba con la defensa de Estados Unidos. La defensa que lidera Clara Pérez tampoco cedió en dos los penaltis contrarios.

Pero fue justo tras un penalti córner que España no transformó cuando llegó el tanto rival, después de una gran parada de Clara Pérez a Megan Rogers, cuando Sophia Gladieux recuperó una bola y batió a la portera española.

La ventaja estadounidense solo duró seis minutos. Una acción sobre Marta Segú dio a España otro penalti córner que primero salvó la defensa contraria, pero en un robo Begoña García remató por bajo a la derecha de Bing y firmó su primer gol en sus terceros Juegos Olímpicos.

El vídeo no dio validez por pie al que podría haber sido luego el segundo gol de Estados Unidos y el empate deja a España con cuatro, a la espera de la próxima jornada, en la que las españolas tendrán un difícil rival en ‘Las Leonas’ argentinas el día 31. Estados Unidos, con un punto, jugará con Australia.

– Ficha Técnica

1 – España: Pérez C.; L. Barrios, López, Amundson, Giné; Strappato, Jimenez, Torres-Quevedo; Segú, Pérez, B. Álvarez -equipo inicial- S. Barrios, Iglesias, Riera, García.

1 – Estados Unidos: Bing; Zimmer, Hoffman, Crouse, Hammel; Sholder, Golini, Kisha; Tamer, Sessa, Yeager – equipo inicial – Rogers, Deberdine, B., Gladieux, Lepage, Deberdine, E.

Goles: 0-1: Sophia Gladieux (m.14). 1-1: Begoña García (m.20).

Árbitros: Tan (SGP) y Williams (GBR). Mostraron tarjeta verde a Torres-Quevedo (ESP ) y Beatriz Pérez (ESP).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo B del torneo de hockey disputado en el campo 2 del estadio Yves-du-Manoir.