1-1. Pruebas y empate de España sub-21 antes del Europeo

Las Rozas (Madrid), (EFE).- España sub-21 completó su único amistoso de preparación con miras al Europeo de la categoría con un empate a uno frente a México, tras los goles de Fidel Ambriz en el minuto 12 y de Aimar Oroz en el 18, en un encuentro en el que el seleccionador español, Santi Denia, dio minutos a todos su jugadores menos al recién incorporado Sergio Gómez y al guardameta Leo Román.

A pesar de contar con la mayoría de jugadores de la Liga de Expansión (Segunda División), México demostró desde el inicio que llegó a Madrid a competir. Eso sí, sin imponer, como España, un ritmo alto, pero aprovechando sus virtudes para hacer daño.

Sufrieron los de Santi Denia en el juego aéreo. Ya se vio en el minuto dos cuando Eduardo Ágila remató en falso y diez más tarde acabó llegando el gol obra de Fidel Ambriz, capitán de la ‘tri’, quien aprovechó un despiste en la marca de Manu Sánchez y Abel Ruiz en un saque de esquina para adelantarse en el primer palo y hacer el 0-1.

El ‘5’ de México fue de los mejores de los suyos y derrochó confianza, como demostró en un disparo desde medio campo que fue a portería y que blocó Arnau Tenas con dificultad.

Eso sí, España encajó bien el golpe del tanto recibido y sólo tardó seis minutos en empatar. Abel Ruiz, quien no estuvo acertado en la definición, sin poder concretar los tres disparos que tuvo dentro del área, aguantó bien el balón de espaldas tras un robo alto de los de Santi Denia y le cedió el balón para la entrada de Aimar Oroz, quien no perdonó ante el guardameta Fernando Tapia.

Minuto 18 y el marcador reflejaba un 1-1 que Abel Ruiz en sus remates no pudo romper, como tampoco lo hizo un Ettson Ayón que en el minuto 33 mandó desviado un tiro desde dentro del área.

Tras el descanso, Santi Denia renovó a todo el once, con su idea de hacer pruebas con miras al Europeo, para lo que quería dar minutos a casi todos los jugadores. Además, sirvió para terminar de definir los cuatro descartes que tiene que comunicar el miércoles para formar la lista definitiva de 23 futbolistas.

Los cambios pillaron desprevenida a España al inicio de la segunda mitad, y Ali Ávila tuvo un remate dentro del área que, sin embargo, mandó al lateral de la red. Un susto tras el que los de Santi Denia se asentaron en el campo y dominaron el juego con mayor facilidad.

Llegó con peligro sobre todo por el costado izquierdo, en el que contó con doble lateral formado por Juan Miranda y Miguel Gutiérrez; con este último que metió un buen centro al área pequeña en el minuto 50 que Sergio Camello no acertó a rematar de cara y mandó el balón alto.

Lo intentó España, pero sin éxito y Santi Denia continuó dando minutos a sus futbolistas. Repartió la mitad de los segundos 45 minutos a Alejandro Francés y Jon Pacheco; Adrián Bernabé y Nico González; y Sergio Camello y Juanmi Latasa.

De los jugadores de campo incluidos en la prelista de 27, sólo Sergio Gómez se quedó sin jugar al haberse incorporado en la madrugada del lunes al martes a la concentración después de ganar la Liga de Campeones con el Manchester City.

Juanmi Latasa, quien se estrenó en un partido con la sub-21 tuvo en sus botas en el minuto 84 romper la igualada, pero no estuvo fino en el remate.

– Ficha técnica:

1 – España: Arnau Tenas (Julen Agirrezabala, m.45); Arnau Martínez (Víctor Gómez, m.45), Mario Gila (Alejandro Francés, m.45) (Jon Pacheco, m.72), Hugo Guillamón (Aitor Paredes, m.45), Manu Sánchez (Juan Miranda, m.45); Antonio Blanco (Adrián Bernabé, m.45) (Nico González, m.72), Aimar Oroz (Oihan Sancet, m.45), Álex Baena (Gabri Veiga, m.45); Rodri Sánchez (Miguel Gutiérrez, m.45), Rodrigo Riquelme (Ander Barrenetxea, m.45) y Abel Ruiz (Sergio Camello, m.45) (Juanmi Latasa, m.72).

1 – México: Fernando Tapia; Rodrigo Huescas (Eduardo Armenta, m.77), Diego Campillo (Jesús Gómez, m.77), Rafael Guerrero, Eduardo Ágila (Miguel Gómez, m.62), Óscar Villa; Fidel Ambriz, Rodrigo López (Denzell García,m.54), Bryan González (Jordan Carrillo, m.54); Ali Ávila (Ricardo Monreal, m.62) y Ettson Ayón (Zahid Muñoz, m.62).

Gol: 0-1, m.12: Fidel Ambriz. 1-1, m.18: Aimar Oroz.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (España), que no amonestó a ningún jugador.

Incidencias: partido amistoso disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante 620 espectadores.

Óscar Maya Belchí