1-2. Alajuelense acaba con las aspiraciones de Alianza de avanzar en Copa Centroamericana

San Salvador, (EFE).- El Alajuelense, dirigido por el brasileño costarricense Alexandre Borges Guimaraes, venció por 1-2 al Alianza, con lo que acabó con las aspiraciones del club salvadoreño de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En un partido disputado en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, los Albos del Alianza, del salvadoreño Jorge Rodríguez, no pudieron con un Alajuelense que era el favorito para quedarse con la victoria en la cuarta fecha del Grupo B del torneo regional.

Fue evidente en Alianza la baja de Marvin Monterrosa, pieza clave para generar asistencias y que no puedo estar en el juego por acumulación de tarjetas.

Entre tanto, el costarricense Diego Campos brilló con el doblete que le dio la victoria a su equipo, resultado que le asegura al Alajuelense su clasificación a los cuartos de final del torneo.

El Alajuelense mostró su domino en los primeros 5 minutos del partido y su primer oportunidad a meta llegó por intermedio del brasileño Anderson Canhoto, pero su disparó salió desviado.

La insistencia del cuadro costarricense tuvo fruto al minuto 6 del juego, luego que el aliancista Henry Romero despejara mal el balón desde el área de penalti y el balón llegara a la zurda de Diego Campos, jugador de 28 años, quien no desaprovechó la oportunidad y anotó el 0-1 para su equipo.

Con este tanto, Campos acumula 4 goles en su cuenta personal en la Copa Centroamericana.

Tras el gol, el uruguayo Anyelo Rodríguez generó algunas llegada la meta contraria pero no fue acompañado por sus compañeros Narciso Orellana y Juan Carlos Portillo, por lo que el gol del empate no llegó para el Alianza.

Pasados los 20 minutos, el juego se ralentizó y Alianza realizó su primer cambio obligado en cancha, sacando a Mario Jacabo por lesión y activando a Iván Mancia.

Alianza generó una buena oportunidad al minuto 36 pero Rodríguez no concretó. El Alajuelense buscó el segundo tanto antes del cierre de la primera mitad del encuentro pero no lo consiguió y se fue al descanso arriba en el marcador con la mínima.

En el principio del segundo tiempo fueron los Albos del Alianza los que presionaron y en una muy buena jugada al minuto 47 estuvieron cerca del empate.

El uruguayo Rodríguez envió un balón al Emerson Mauricio que se encontraba en el área chica y este buscó a Leonardo Menjívar, exjugador del Alajuelense, quien sacó un tremendo disparó que chocó en el poste derecho de la meta, ahondo el grito de gol entre los aficionados aliancistas.

Apareció nuevamente Canhoso al minuto 50, pateó al arco pero el arquero albo Mario González atajó y evitó el gol.

Cuando Alianza estaba cerca de anotar su primer tanto, llegó el segundo para el Alajuelense al minuto 56. Jonathan Moya pasó la pelota al brasileño Canhoto que vio a Campos y le cedió el balón para que anotara.

Poco minutos le duró la alegría de irse arriba en el marcador a los costarricense, ya que al 63 llegó el descuento del Alianza por intermedio de Emerson Mauricio que, tras recibir un pase del uruguayo Rodríguez, venció la marca del canadiense Manjrekar James y marcó el 1-2.

Ficha técnica:

1. Alianza: Mario González; Emerson Hernández, Mario Jacobo (m.26, Iván Mancia), Henry Romero, Alejandro Henriquez; Narciso Orellana, Anyelo Rodríguez, Juan Portillo (m.62, Anthony Sosa), Dennis García Cornejo (m.62, Andrés Hernández); Leonardo Menjivar(m.70, Elías Rivas), Emerson Mauricio.

Entrenador: Jorge ‘Zarco’ Rodríguez (ESA).

2. Alajuelense: Leonel Moreira; Carlos Martínez, Manjrekar James, Santiago Van Der Putten, Ian Lawrence; Celso Borges, Larry Angulo (m.66, Rashir Parkins), Diego Campos (m.77, Joshua Navarro), Iago Falqué (m.66, Creichel Pérez); Anderson Canhoto (m.57,Aaron Suárez), Jonathan Moya (m.77, Alberto Toril).

Entrenador: Alexandre Borges Guimaraes (BRA-CRI).

Árbitro: Fernando Hernández (MEX). Amonestó a Hernández y a Mancia de Alianza, y a Parkins de Alajuelense.

Goles: 0-1 m.6 Campos, 0-2, m.56 Campos, 1-2 m.63 Mauricio

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Centroamericana, disputado en el Estadio Cuscatlán en San Salvador.