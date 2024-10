1-2. España termina con 100 % de aprovechamiento y despacha a Colombia

Santo Domingo, (EFE).- La selección sbu-17 de España, con jugadores que no son habituales en el once titular, derrotó de remontada por 1-2 a la de Colombia, que necesitaba ganar con una ventaja maciza y un milagro adicional para continuar en el Mundial de la categoría que se disputa en República Dominicana.

El último partido del Grupo B, consolidó la campaña perfecta de la Roja, con 9 puntos de 9 posibles, pero el desarrollo del mismo fue condicionado por la intensa lluvia que afectó la cancha del Estadio Félix Sánchez de Santo Domingo.

España, que había anticipado su clasificación en la segunda jornada, salió hoy con un equipo alterno mientras que Colombia empleó a toda su fuerza máxima en busca de la heroica: debía ganar con suficiencia para mejorar su saldo goleador y esperar a que Corea del Sur hiciera lo propio con Estados Unidos.

Al final, las Cafeteras perdieron y Estados Unidos goleó por 5-0 a Corea del Sur.

Con estos resultados, el Equipo de las Barras y las Estrellas escoltó a la Roja con 6 puntos desde el Grupo B hacia la fase de cuartos de final y se despidieron hoy del torneo Colombia y Corea del Sur, que apenas cosecharon un punto, producto del 1-1 que firmaron en el debut.-

Por causa de la misma lluvia torrencial, la cancha anegada jugó una mala pasada a España con el resbalón de Sofía Ortiz cuando trataba de despejar el balón. La ventaja la aprovechó Isabella Díaz para adelantar a las Cafeteras cuando apenas transcurrían cinco minutos del pitido inicial.

Colombia soñaba y, aunque Estados Unidos disipó todas las dudas en el cierre del Grupo B a las primeras de cambio, Colombia resistió de forma relativamente cómoda las llegadas de las españolas, que no lograban la profundidad que tuvieron en los dos primeros partidos.

Tan sólo Noa Ortega, habitual en el once titular, generaba peligro real en la banda derecha gracias a su desborde, pero los centros eran repelidos una y otra vez por la zaga colombiana.

Para la segunda parte la cancha necesitó el paso de rodillos para sacar el agua.

España ganó en profundidad y, en el minuto 52, una falta lanzada a Amaya García obligó a la portera Luisa Agudelo a hacer unas de las mejores paradas del torneo.

En la siguiente acción, García y Agudelo volverían a verse las caras, esta vez por un penalti infantil cometido por Colombia a la salida de un córner y que en esta ocasión no desaprovechó García.

Corría el minuto 58 y la noche se venía para las pupilas de Carlos Paniagua.

Y como si el panorama ya no era complejo, en el el minuto 63 fue expulsada por roja directa Isabella Díaz, lo que obligó a las colombianas a replegarse ante el equipo de Kenio Gonzalo, que dio entrada a varias de sus jugadoras titulares.

España lo intentó y Colombia también buscó la contra. La puntilla para las sudamericanas llegó al filo del minuto 90. Irish Ashley Santiago selló el pleno de victorias.

En los últimos minutos, Luisa Agudelo conjuró con sus reflejos más ataques de España.

Ficha técnica:

1. Colombia: Luisa Agudelo; Ana Ruiz, Sofía Ortiz, Zarhay González, Isabel Weiner; Laura Acevedo (Nicoll Cardenas, m.93), Samantha Rodríguez, Isabella Díaz, Mariana Silva (Sophia Posada, m.70); Lena Tusche (Ella Martínez, m.45) y Nikol Rojas (Maithe López, m.45).

Seleccionador: Carlos Paniagua.

2. España: Ziara Vega (Amor Leigh Martín, m..78); Elena Vázquez (Aiara Aguirrezabala, m.57), Amaya García, Nerea Carmona, Lorena Cubo; Ainoa Gómez (Emma Moreno, m.57), Celia Gómez (Martina González, m.57), Clara Serrajordi, Natalia Escot (Pau Comendador, m.69); Noa Ortega y Iris Ashley Santiago.

Seleccionador: Kenio Gonzalo.

Goles: 1-0, m.5: Isabella Rodríguez. 1-1, m.58: Amaya García Gómez, de penalti. 1-2, m.90: Iris Santiago Garrido.

Árbitra: la canadiense Carly Shaw-Mcalaren expulsó a Isabella Díaz (m.63). Y amonestó a Mariana Silva y Michael Florez.

Incidencias: Partido de la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial femenino sub-20 jugado en el Estadio Félix Sánchez de Santo Domingo ante 3.566 espectadores.

Álvaro Villaverde