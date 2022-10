1-2. Los Angeles FC de Vela se proclama campeón del MLS Supporters’ Shield

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Angeles FC (LAFC) del mexicano Carlos Vela vencieron a los Portland Timbers por 1-2 y se proclamaron campeones del MLS Supporters’ Shield, el título que reconoce al mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

Vela, el alma y corazón del conjunto angelino desde su fundación, marcó un golazo desde fuera del área en el minuto 51 pero el héroe del día para el LAFC fue Denis Bouanga, que firmó el segundo tanto en el 95 para romper el empate con una fantástica jugada personal por la banda izquierda.

Este es el segundo MLS Supporters’ Shield para el LAFC, que comenzó su andadura en la MLS en el año 2018 y que se llevó este título anteriormente en 2019.

Con figuras europeas en su plantilla como el galés Gareth Bale o el italiano Giorgio Chiellini, el LAFC dependía de sí mismo este domingo para adjudicarse el MLS Supporters’ Shield después de que el sábado se estrellara su mayor rival por el título, el Philadelphia Union (4-0 contra el Charlotte).

Tras su victoria ante los Portland Timbers, el LAFC, en cabeza de la Conferencia Oeste, acumula 67 puntos, y el Philadelphia Union, líder del Este, cuenta con 64 pero además tiene el desempate perdido con el equipo de Vela por lo que no podría darle caza en la última jornada.

En la MLS se entregan dos títulos: el MLS Supporters’ Shield al conjunto con más puntos de la temporada regular y la MLS Cup al campeón de los ‘playoffs’.

Así, al LAFC, dirigido por el entrenador debutante en la MLS Steve Cherundolo, le queda ahora el reto de ganar por primera vez en su andadura la MLS Cup.

“La actitud de este grupo durante toda la temporada ha sido increíble”, dijo Cherundolo a la retransmisión estadounidense.

“Nos imáginábamos (al comenzar la temporada) estar en los playoffs así que esto ha superado nuestras expectativas”, añadió.

PACIENCIA Y CONTROL

El LAFC no tenía una visita plácida para asegurarse el campeonato ya que acudía a Portland para medirse a los Timbers, un rival que históricamente se les ha atragantado.

Además, el Portland también se jugaba mucho ya que una victoria le aseguraba su presencia en los ‘playoffs’.

Sin mucha continuidad en el arranque, el conjunto local parecía cómodo en un duelo con pocas ocasiones al principio salvo un cabezazo del colombiano Dairon Asprilla para Portland y alguna incursión intrépida de Denis Bouanga en el LAFC.

Los visitantes, sin Bale ni Cheillini en su once inicial, no se precipitaron y tiraron de paciencia para tomar poco a poco el control del partido.

Así, Vela tuvo una muy buena oportunidad en el 33 pero su remate, tras regatear al portero Aljaz Ivacic, lo sacó el argentino Claudio Bravo bajo palos.

Los Timbers apenas inquietaban a la defensa angelina salvo en jugadas a balón parado y el encuentro se fue al descanso sin goles después de que Bouanga tampoco supiera definir por arriba un mano a mano.

BOUANGA, EL SALVADOR

A la vuelta de los vestuarios, el Portland mostró un punto más de energía y Jaroslaw Niezgoda probó fortuna con un seco disparo desde fuera del área.

Sin embargo fue Vela el que abrió la lata para el LAFC.

El mexicano recibió el balón en uno de sus lugares favoritos, el pico del área, se perfiló para su pierna izquierda y con un tiro perfectamente colocado mandó la pelota a la red muy cerca de la escuadra.

Obligado a estirarse en busca del empate, el Portland adelantó líneas y Bravo tuvo varias ocasiones muy claras como un cabezazo al larguero en el 71.

Cada vez más encerrado, el LAFC apretó los dientes para sostener su ventaja mientras los Timbers metían en el campo a su bala en la recámara, el colombiano Yimmi Chará.

Pero fue otro colombiano, Asprilla, el que consiguió el empate en el 81 tras un gran centro de Bravo que cayó justo entre los dos centrales del LAFC.

Bale y el español Cristian Tello entraron para revitalizar el ataque del LAFC en un partido que tuvo polémica por un posible penalti a Kwadwo Opoku en el 88 por agarrón de Bravo.

No obstante, el árbitro, tras revisar durante varios minutos la jugada con el VAR, no decretó la pena máxima.

Parecía que el LAFC tendría que esperar a la última jornada para sentenciar el título pero en el descuento apareció Bouanga, que entró como un puñal por la banda izquierda hasta plantarse dentro del área y lograr el gol salvador que coronó a su equipo.

– Ficha técnica:

1. Portland Timbers: Ivacic; Mabiala, Zuparic, Tuiloma; Mosquera, Moreno (Blanco, m. 86), Chara, Bravo; Paredes (Williamson, m. 74), Asprilla, Niezgoda (Chará, m. 74).

Entrenador: Giovanni Savarese.

2. LAFC: Crépeau; Hollingshead, Murillo, Segura, Palacios; Cifuentes (Blessing, m.77), Sánchez (Tello, m. 85), Acosta; Vela (Opoku, m.77), Arango (Bale, m.85), Bouanga (Ibeagha, m. 97).

Entrenador: Steve Cherundolo.

Goles: 0-1, m. 51: Vela; 1-1, m. 81: Asprilla; 1-2, m. 95: Bouanga.

Árbitro: Ismail Elfath. Amonestó a Paredes (m. 48) y Zuparic (m. 63) en los Portland Timbers y a Segura (m. 57) en el LAFC.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la MLS que se disputó en el estadio Providence Park de Portland (Oregón, EE.UU.).

David Villafranca