1-3. Botafogo conquista el estadio de Palmeiras y se acerca al título de Liga en Brasil

São Paulo (EFE).- Botafogo, con un tanto del venezolano Jefferson Savarino, goleó por 1-3, a Palmeiras, recuperó el liderato en solitario y dio un paso de gigante para alzarse con el título de Liga, a falta de dos jornadas para el final del campeonato.

Gregore, en una jugada ensayada en el minuto 19, y Savarino, al contragolpe en el 73, abrieron el camino de la victoria para el conjunto carioca, ahora con 73 puntos, tres más que Palmeiras, que acabó con diez tras la expulsión de Marcos Rocha en la segunda mitad.

Adryelson cerró la goleada en el 89 y el centrocampista colombiano Richard Ríos marcó el gol del honor para Palmeiras en su partido cien con la camiseta del equipo verde.

Los tres puntos suponen un balón de oxígeno para Botafogo, que en cuatro días disputará la final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en el Monumental de Buenos Aires.

El partido se presentaba como “una final” y no decepcionó. Duelo entre los dos líderes, empatados a puntos antes del pitido inicial y con dos de las plantillas más caras del continente. Y duelo también entre dos técnicos portugueses: Abel Ferreira y Artur Jorge.

Palmeiras, obligado a llevar las riendas del encuentro, amasó a su rival en el primer cuarto de hora.

Botafogo, que salió con su once de gala pese a la cercanía de la final de la Libertadores, empezó nervioso después de haber cedido la primera plaza tras diecinueve jornadas.

Los fantasmas de la pasada temporada, cuando se dejaron remontar trece puntos en tres meses precisamente ante Palmeiras, esperaban a la vuelta de la esquina.

El paraguayo Gustavo Gómez acarició el gol para Palmeiras con un cabezazo que se marchó lamiendo el palo. Mientras, Estêvão, la joven promesa negociada por el Chelsea inglés, dejaba sus primeros destellos: un sombrero, un túnel….

Palmeiras era y se sentía superior. Los males del conjunto de Río de Janeiro se agravaron con la lesión muscular de Bastos, quien se retiró del Allianz Parque de São Paulo en carrito de golf. El central angoleño es duda para la final del sábado.

Para suerte de los visitantes, Palmeiras no transformó su dominio en goles y la pizarra les funcionó a la perfección.

Apenas se habían acercado a los dominios de Weverton, cuando un córner cobrado en corto por Alex Telles acabó en las botas del argentino Thiago Almada, quien encontró dentro del área a Gregore.

El volante brasileño no tenía que estar allí, pero remató y marcó. El gol dará mucho que hablar, pues el córner que lo originó no debió señalarse, ya que el último en tocar el balón fue un jugador del Botafogo.

La reacción del Palmeiras fue automática. Rony se topó con el palo y John Victor tiró de reflejos para desviar un cabezazo a contrapié de Rocha.

Tras el descanso, los locales mantuvieron el brío con la entrada del ariete argentino ‘Flaco’ López, pero pecaron de la misma falta de puntería.

Las esperanzas de los vigentes campeones de Liga se esfumaron con la expulsión de Rocha. El veterano lateral reaccionó a un leve empujón de Igor Jesus con un manotazo en la cara del delantero de la selección brasileña que le mandó directo a las duchas. Expulsión previo chivatazo del VAR. Corría el minuto 70.

Con superioridad numérica, Botafogo sentenció al contragolpe por medio de Savarino y certificó la goleada con Adryelson. Victoria de quilates y golpe encima de la mesa del proyecto ‘galáctico’ del magnate estadounidense John Textor.