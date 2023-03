10-3. México despacha a Canadá y se clasifica a cuartos de final del Clásico

Redacción Deportes, (EFE).- México derrotó 10-3 a Canadá y avanzó como primero del grupo C a los cuartos de final del V Clásico Mundial de Béisbol, donde enfrentará este sábado al segundo del grupo D, que saldrá del ganador entre República Dominicana y Puerto Rico.

La novena tricolor marcó las primeras dos carreras con un batazo de Rowdy Téllez que le permitió a Randy Arozarena, la gran figura del juego, y Joey Meneses llegar a home en el primer ‘inning’, ventaja que luego descontarían los canadienses con un tablazo de Otto López.

De nuevo México tomó ventaja en la segunda entrada cuando un doblete de Arozarena impulsó una carrera que anotó Austin Barnes, pero Bo Naylor con un vuelacercas acercó a Canadá 3-2 en la cuarta entrada del partido.

Los dirigidos por Benjamín Gil siguieron imparables y en el sexto episodio Arozarena, de los Rays de Tampa Bay, bateó un doble que impulsó tres rayitas más en el estadio Chase Field de Phoenix, Arizona (EE.UU.) para el 6-2 a favor de México.

Arozarena llegó, con las cinco ante Canadá, a nueve carreras remolcadas en este Clásico Mundial, y rompió el récord para un bateador mexicano en este torneo. La marca anterior pertenecía a Jorge Cantú, quien impulsó ocho en la edición de 2006.

México aumentó su poderío en el séptimo ‘inning’ cuando Edouard Julien conectó un jonrón para el 9-3 y la clasificación a cuartos de final se hizo realidad con un cuadrangular de Rowdy Téllez que sentenció el 10-3 final.

José Urquidy fue el pícher ganador y Rob Zastryzny el perdedor.

El pase de México a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol no sucedía desde la edición de 2009 y es la tercera ocasión que los norteamericanos logran pasar a segunda ronda.

La jornada del grupo C finalizará más tarde con el juego entre Estados Unidos y Colombia, en el que los de las Barras y las Estrellas buscarán el segundo lugar de la zona para enfrentar este viernes en Miami a Venezuela.