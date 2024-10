10 cosas de Kamala y 10 cosas de Trump

“La frivolidad es el disfraz que el descontento usa para ocultar su miseria”.

Soren Kierkegaard

INTRODUCCIÓN

Confieso que empiezo a tomar la vida demasiado en serio. Sin embargo, a los seres que más quiero, esos que no me hacen caso, les recomiendo, precisamente lo opuesto: “No tomen la vida demasiado en serio”.

En eso pensaba cuando me pregunté, ¿qué puedo ofrecer a mis lectores sobre Kamala y Trump que se aparte de la política, la importancia de esta elección, la espera que tiene al mundo en ansias, y pensé en algo -frívolo-, algo como, ¿qué ignoran mis lectores sobre estos personajes que presente un lado menos serio y trascendental, o más frívolo y mundano? Después de todo, sólo faltan menos de dos semanas para que gane el que vaya a ganar. Ya eso en sí mismo es más que demasiado serio. Aquí les ofrezco 10 cosas casi desconocidas de ambos rivales.

DIEZ ASPECTOS MENOS CONOCIDOS DE KAMALA

1. AFICIONADA A LA COCINA: Harris es una entusiasta de la cocina y disfruta preparar recetas de varios tipos, en especial comida india y “soul food” (una expresión coloquial para referirse a los manjares de los afroamericanos). Ha compartido en entrevistas su receta favorita de curry de camarones.

2. SOPRANO: En su juventud, Harris fue parte del coro de su iglesia y tiene una formación básica como soprano. La música siempre ha sido importante en su vida personal.

3. CANADÁ: Durante su adolescencia, Kamala vivió en Montreal, Canadá, después de que su madre aceptara un trabajo como investigadora en una universidad allí. Asistió a la escuela secundaria en ese país de los 12 a los 17 años en Westmount High School de la misma metrópolis.

4. APODO INFANTIL: De pequeña, su familia y amigos cercanos la llamaban “KamalaLa” como un apodo cariñoso, una referencia a su nombre, que significa “loto” en sánscrito. Otros le mantuvieron el apodo por su gusto por la música y el canto.

5. CIENCIA FICCIÓN: Ella es una sólida defensora de la ciencia ficción. Harris es una gran fan de “Star Trek”, y ha citado a “Spock” como uno de sus personajes favoritos. A menudo ha mencionado la serie como una fuente de inspiración por su mensaje progresista.

6. TENIS CONVERSE: Es una apasionada por los zapatos-tenis Converse. Aunque suele llevar vestimenta formal en sus compromisos políticos, Kamala Harris es conocida por su amor por los zapatos Converse, especialmente en momentos más informales o en campaña.

7. RELACIÓN CON SU MADRE: Tiene una relación cercana con su madre Shyamala Gopalan. Ésta, fue una investigadora destacada en cáncer de mama y activista por los derechos civiles. Harris ha expresado en numerosas ocasiones cómo su madre influyó profundamente en su vida y en sus valores.

8. REDES SOCIALES: Completamente alejada de las redes sociales hasta hace poco. A pesar de ser una figura pública en el siglo XXI, Harris se mantuvo alejada de las redes sociales hasta la campaña de 2020, cuando su equipo la animó a tener más presencia en ellas.

9. COLECCIONA DISCOS: Desde siempre tiene una colección de discos 33 revoluciones. Harris tiene una colección extensa de discos de vinilo, que incluye una mezcla de música clásica, jazz y soul, influenciada por su herencia tanto india como afroamericana.

10. TRABAJÓ EN UN LABORATORIO: Su primer empleo fue en un laboratorio. De adolescente, Harris trabajó como asistente de laboratorio para ayudar a su madre, quien realizaba investigaciones sobre el cáncer en la Universidad McGill. Este fue su primer acercamiento a la ciencia.

10 ASPECTOS MENOS CONOCIDOS DE TRUMP

1. JUEGO DE MESA: Trump lanzó en 1989 un juego de mesa llamado Trump: The Game, similar al Monopoly, pero no tuvo éxito comercial y fue descontinuado.

2. LUCHA LIBRE: Trump ha participado en la WWE (World Wrestling Entertainment), incluso fue parte de la historia de una “pelea” entre magnates en WrestleMania 23 en 2007, donde “derrotó” a Vince McMahon en una lucha arreglada (como las son todas las luchas libres).

3. MEDIO AMBIENTE: En 2009, Trump firmó una carta abierta instando al entonces presidente Obama a tomar medidas serias contra el cambio climático, aunque más tarde cambiaría de postura.

4. PASEO DE LA FAMA: En 2007, Trump recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su éxito como presentador de televisión en “The Apprentice”.

5. CINE CLÁSICO: Trump es un fanático declarado de las películas antiguas y en varias entrevistas ha expresado su admiración por actores clásicos como John Wayne. “Ciudadano Kane” es su favorita.

6. DISCO DE PLATINO: En 2004, Trump recibió un disco de platino por su participación en el álbum de canciones navideñas de “The Apprentice”, que llegó a las listas de éxitos.

7. SERVICIO MILITAR: Trump evitó el servicio militar durante la Guerra de Vietnam al recibir varias exenciones, incluida una por espolones óseos en los talones.

8. CASINOS: Aunque fue dueño de varios casinos en Atlantic City, algunos de ellos se declararon en bancarrota, lo que dañó su reputación como empresario en ese momento.

9. ESCRITOR: Aunque es más conocido por “The Art of the Deal”, Trump ha escrito o coescrito más de una docena de libros, la mayoría sobre negocios, éxito personal y política. Cierto que, en todos, o casi todos usó lo que se llaman -Ghostwriters- (una persona contratada para escribir el libro sabiendo que otro será puesto como autor).

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Trump solía llamar a los medios usando seudónimos, como “John Barron” o “John Miller”, para hablar bien de sí mismo y aumentar su imagen pública, una táctica revelada por varias investigaciones periodísticas.

CONCLUSIÓN

Estos detalles revelan facetas menos conocidas de Kamala Harris y Donald Trump, alejándose de sus roles como figuras públicas en la política y el empresariado, y ofreciéndonos un vistazo más humano, mundano, e incluso frívolo. En un momento tan cargado de seriedad y tensión política,

es valioso recordar que detrás de los candidatos se encuentran personas con aficiones, excentricidades y vivencias curiosas. De Trump, sin duda, conocemos más debido a su previo mandato, pero Kamala, con su trayectoria y personalidad, también aporta matices interesantes a su figura pública. Tal vez, estas anécdotas no cambien una postura política, pero sí pueden humanizar a quienes están en el centro de este debate electoral. En cualquier caso, lo importante es no perder de vista la responsabilidad cívica. Más allá de la frivolidad o la seriedad, lo esencial es ejercer nuestro derecho al voto. Yo ya lo he hecho, y te invito a hacer lo mismo.