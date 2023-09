La Fed mantiene los tipos y queda a la espera de nuevos datos antes de decidir subirlos

Arlington (EE.UU.), 20 sep (EFE).- Crear dispositivos más interactivos, conversacionales, inteligentes y adaptables a cada persona gracias a la inteligencia artificial. Ese es el objetivo del gigante tecnológico Amazon, que presentó este miércoles algunas novedades en un evento en su sede de Virginia.

Entre ellas una nueva generación de su dispositivo Echo Sound 8, nuevas versiones del mando inteligente Fire TV Stick y un nuevo aparato, el Echo Hub, un cuadro de mandos de hogar digital con Alexa, creado especialmente para el control de los dispositivos conectados compatibles.

Pero una de las principales novedades, explicó en la presentación Dave Limp, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, es la inclusión en el asistente virtual Alexa de un sistema de inteligencia artificial generativa con grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) que hará que interactuar con el aparato sea lo más “natural” y “humano” posible.

“Mostraremos una Alexa más inteligente y conversacional”, apuntó Limp sobre esta nueva capacidad integrada en una función denominada “Let’s Chat”, impulsada por inteligencia artificial generativa y diseñada para hacer que su asistente de voz sea más conversacional en sus dispositivos Echo.

“Gracias a esto ahora puedes tener conversaciones casi humanas con Alexa”, afirmó.

Además de tener una voz menos robótica, Alexa mantiene la conversación y no hay que dirigirse a ella por su nombre en cada frase. Estas nuevas funcionalidades por el momento sólo estarán disponibles en inglés, aunque en un futuro se ampliarán a otros idiomas.

En una época en la que los que programas generadores de contenido como ChatGPT están revolucionando la manera de interactuar con la tecnología, Amazon busca integrar la inteligencia artificial en el hogar, explica a Efe el director para Alexa en español, Carlos Pérez.

“Todo el esfuerzo (sobre inteligencia artificial) en la industria se está yendo más bien hacia teléfonos, aplicaciones, buscadores, ese tipo de cosas, pero no hemos visto que alguien pueda entrar al hogar y transformar la experiencia del hogar a través de esta nueva tecnología”, afirma.

Gracias al LLM, Alexa será “todavía más inteligente y podrás hablar de forma más natural con ella, como si estuvieras hablando como con un ser humano”, insistió el directivo.

A través de esta nueva tecnología, Alexa va a poder ser más consciente de pausas en la conversación, por ejemplo, o del tono de lo que le estás pidiendo. Y, en un futuro, de “detectar la emoción de cómo tú le hablas”, el contexto.

“Va a poder entender el contexto de lo que estás pidiendo, encontrar tus preferencias y mostrarte el contenido apropiado”, agregó Pérez.

Entre los nuevos dispositivos presentados este jueves está una nueva generación de Echo Show 8, que cuenta con un nuevo diseño con cubierta de vidrio y curvaturas y un procesador mejorado que ofrece respuestas de pantalla “aún más rápidas” que la generación anterior, asegura Amazon.

Además, Echo Show 8 ofrece “una mejor experiencia de audio” y suma una tecnología de adaptación al espacio que analiza automáticamente la acústica de la estancia. También cuenta con una cámara central de 13 megapíxeles para facilitar las videollamadas.

Amazon también presentó la segunda generación del nuevo Fire TV Stick 4K Max, con fondo ambiental, y del nuevo Fire TV Stick 4K, dos dispositivos que convierten a las televisiones en “más inteligentes y útiles”. La versión Max es además el primer dispositivo de streaming del sector que incluye soporte para Wi-Fi 6E.

En su objetivo de hacer del hogar un lugar en el que la inteligencia artificial esté integrada, Amazon presentó Echo Hub, un nuevo cuadro de mandos que se puede instalar en la pared, creado especialmente para un control a través de Alexa de los dispositivos conectados compatibles.

“Es fácil de instalar y cuenta con una delgada pantalla táctil, con un panel personalizable que permite a los usuarios agrupar y gestionar dispositivos de Hogar digital, armar un sistema de seguridad, iniciar una rutina, organizar widgets y ver múltiples instantáneas de cámaras compatibles al mismo tiempo”, apuntó Amazon en un comunicado.

Aunque la tecnología LLM todavía no estará disponible para Alexa en otros idiomas que no sea el inglés, el asistente sí tendrá nuevas funciones en lenguas como el español, entre ellas la de traducción de llamadas, por la que las llamadas de audio y vídeo a través de Alexa pueden traducirse en tiempo real.

Asimismo, a finales de este año se podrán activar rutinas de diferentes formas. Por ejemplo, se podrá instalar una rutina para ir a la cama que apague las luces, baje las persianas y reproduzca sonidos para dormir al decir “Alexa, buenas noches”, o que, automáticamente, lo haga cada día a una hora determinada.