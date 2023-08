108-100. México vence a Nueva Zelanda y se mantiene en lucha por la repesca preolímpica

Redacción Deportes, (EFE). – La selección mexicana de baloncesto venció este jueves por 108-100 a la de Nueva Zelanda en la fase de clasificación de la Copa del Mundo 2023, para mantenerse en la lucha por el boleto de América a la repesca preolímpica.

En Manila, Filipinas, Francisco ‘Pako’ Cruz fue el mejor anotador de México, con 27 puntos, además de cuatro rebotes y cinco asistencias. Reuben Te Rangi fue el líder neozelandés con 32 unidades.

Fue la primera victoria de México en este Mundial, en el que cayó en sus primeros tres partidos en la fase de grupos.

Al caer en la primera ronda, los norteamericanos quedaron fuera de la pelea por el título, pero ahora disputan una fase de clasificación, de los puestos 17 al 32, en la que además están en juego las aspiraciones del país para ir al torneo de baloncesto olímpico en París 2024.

México fue comandado en el primer cuarto por su capitán Gabriel Girón, quien encestó dos triples y ocho puntos en total, para que su equipo se fuera 31-22 arriba al finalizar el primer cuarto.

Los norteamericanos tuvieron en el primer periodo un dominio en la pintura y aprovecharon las pérdidas de sus rivales para convertirlas en canastas.

‘Pako’ Cruz fue el líder mexicano en el segundo período, en el que el veterano escolta despachó 11 unidades, nueve de ellas al convertir sus primeros tres tiros de larga distancia del duelo.

También, los mexicanos se mantuvieron como los dueños de la zona pintada y contaron con el respaldo de sus suplentes para llegar al medio tiempo 57-41 adelante.

Cruz se mantuvo como el conductor de la ofensiva mexicana en la tercera manga, al aportar ocho puntos más, y contó con el apoyo de Joshua Ibarra, quien concretó ocho unidades más.

El aporte de estos jugadores y no ceder en la pintura le permitieron a México llegar al último cuarto ganando 78-68.

Los mexicanos pasaron un susto en el último cuarto, gracias a la mejor actuación de Nueva Zelanda, que despachó 32 puntos, 13 de ellos obra de Reuben Te Rangi, que al final no fueron suficientes y los norteamericanos ganaron el encuentro 108-100.

El siguiente partido de México será este sábado ante Jordania, el último de los norteamericanos en la competición y en el que definirán si se clasifican o no a la repesca preolímpica.

Nueva Zelanda cerrará su participación en el Mundial ante Egipto, el mismo sábado.