111-113: El recién llegado Dinwiddie es el héroe de los Mavs ante los Nets

Redacción deportes, (EFE).- Los Mavericks se impusieron en Nueva York a los Brooklyn Nets por 111-113 con una canasta triple sobre la bocina lanzada esta vez no por la estrella de los de Dallas, Luca Doncic, sino por el nuevo escudero del esloveno, Spencer Dinwiddie.

Desde que el alero llegó a los Mavs el 10 de febrero procedente de los Washington Wizards, junto con Davis Bertans, a cambio de Kristaps Porzingis, Dinwiddie se ha convertido en un elemento básico de la maquinaria de los texanos.

Es la segunda noche consecutiva que Dinwiddie, que jugó para los Nets entre 2016 y 2021, anota un triple en los instantes finales para adjudicar la victoria a su equipo. El domingo, el alero encestó la canasta de tres puntos con la que los Mavs superaron a los Celtics en Boston por 92-95.

Aunque Dinwiddie firmó la canasta de la victoria, con la que sumó 22 puntos en el partido, una vez más el máximo anotador del partido fue Doncic, que se quedó a las puertas de un triple doble con 37 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

En los Nets, que no contaron con Kyrie Irving porque el partido se disputó en Nueva York donde es obligatorio la vacunación contra la covid-19 para poder jugar, Kevin Durant, hizo 23 puntos, además de 6 rebotes y 10 asistencias.

El base esoloveno Goran Dragic tuvo una noche destacada con 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias mientras que Andre Drummond se convirtió en el rey de los tableros con un doble doble de 14 puntos y 17 rebotes.

La clave del partido fue el incesante acoso con el que la defensa de los Mavs castigó a Durant, que le dejó casi seco en varios momentos del partido como en el segundo cuarto cuando el alero sólo anotó 2 puntos.

Pero la defensa sobre Durant se convirtió en un arma de doble filo cuando los Nets se adaptaron y el alero aprovechó la presión para colocar la pelota en los jugadores abiertos, lo que le permitió llegar con facilidad a las 10 asistencias tras repartir 6 sólo en el tercer cuarto.

A pesar de la derrota final, los Nets tuvieron contra las cuerdas a los Mavs durante gran parte del partido.

La efectividad de Durant en el primer cuarto, en el que anotó 9 puntos, junto con la facilidad con la que Drummond dominó el tablero, 10 rebotes en esos 12 minutos, permitió a los locales alcanzar una ventaja de hasta 10 puntos aunque el periodo terminó con un 30-23 en el marcador.

En el segundo cuarto, el entrenador de los Mavs, Jason Kidd, demandó a sus jugadores un juego más físico. Los de Dallas respondieron con una mayor presión defensiva, especialmente sobre Durant quien cada vez que tenía el balón en ataque se encontró rodeado por dos defensores.

Con Durant anulado, Dragic tomó el relevo anotador. El esloveno hizo 14 puntos en el cuarto y no falló ninguno de los tiros que lanzó.

Pero los Mavericks respondieron de la mano de Doncic, otros 12 puntos como en el primer cuarto, y Jalen Brunson, con 10 puntos.

Al descanso el marcador reflejaba el esfuerzo realizado por los Mavs al reducir la ventaja de los locales a sólo 3 puntos, 61-58.

Tras el descanso, los Mavs mantuvieron la presión sobre Durant y llegaron a colocarse 2 puntos por encima en el marcador, 65-67.

Pero los Nets ajustaron su juego para aprovechar la presión sobre Durant. Los de Brooklyn se espaciaron sobre la pista y Durant empezó a proporcionar asistencias a los hombres libres.

Cuando terminó el tercer cuarto, los Nets se había vuelto a marchar en el marcador, 91-79.

En los últimos 12 minutos, los Mavs recuperaron la intensidad defensiva. Y cuando más necesitaban los texanos a Dinwiddie, el alero apareció.

Mientras Doncic se tuvo que contentar con unos modestos 4 puntos en 8.24 minutos de juego, Dinwiddie anotó 15 en el último periodo.

Los puntos del alero permitieron a los de Dallas limar la diferencia hasta empatar el partido 102-102 a falta de 4.20 minutos para el final.

En esos últimos 4 minutos largos, los dos equipos se intercambiaron en varias ocasiones la delantera en el marcador hasta que a falta de 10 segundos, con un 111-110 tras un triple de Durant, Doncic subió el balón, lo entregó a Dinwiddie quien a falta de 0,4 segundos para el final lanzó el tiro que decidió el partido en favor de los Mavericks por 111-113.