113-111. Pelicans, sin Ingram ni Zion, dan un golpe en la mesa ante Doncic

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los New Orleans Pelicans dieron un golpe en la mesa al imponerse por 113-111 a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic, quien anotó 37 puntos, pese a las bajas de Brandon Ingram y Zion Williamson.

Llevan tres victorias en cuatro partidos los Pelicans, con el único revés llegado en la prórroga contra los Utah Jazz, y confirmaron en la pista las grandes ambiciones que acompañan su proyecto en esta temporada con un gran triunfo frente a unos Mavs comenzaron el curso con dos derrotas por una sola victoria.

Si Zion, Ingram y CJ McCollum ya habían mostrado su conexión en los primeros partidos del año, este martes los Pelicans demostraron que tienen fondo de armario suficiente para sobrevivir a bajas ilustres.

Ante las ausencia de Zion e Ingram, ocho de los nueve jugadores que saltaron a la pista acabaron con dobles dígitos, liderados por los 22 puntos, con ocho de ocho en tiros, de Trey Murphy.

CJ McCollum, pese a un seis de 20 en tiros, aportó catorce y puntos y once valiosas asistencias. También se lucieron Devonte’ Graham, con catorce puntos y cuatro triples, y el puertorriqueño José Alvarado, con trece puntos, tres rebotes, tres asistencias y dos robos.

A los Mavericks no les bastaron los 37 puntos, once rebotes y siete asistencias de un Luka Doncic que, sin embargo, tuvo un mal día desde el arco, con un modesto dos de quince.

Los 24 puntos de Spencer Dinwiddie y los 23 con seis rebotes de Christian Wood sostuvieron a los Mavs y les hicieron pensar por momentos en poder salir de New Orleans con la victoria. Doncic tuvo el último balón, con 113-111 en el luminoso, pero su triple apenas llegó al aro.

El duelo marcó el debut del argentino Facundo Campazzo con los Mavericks. El exmadridista jugó casi trece minutos, con tres puntos, dos asistencias y dos robos.

ALVARADO DA RITMO A LOS PELICANS

Pese a las bajas de Zion e Ingram, los Pelicans tuvieron un excelente arranque de partido, al anotar 41 puntos en el primer cuarto, con un 17 de 23 en tiros, liderados por los once puntos de José Alvarado y de Jonas Valanciunas.

Fue Doncic, con catorce de los treinta puntos de su equipo, en sostener a unos Mavericks que tocaron una desventaja máxima de 16 puntos en el 47-31 del segundo período y que, a pesar de eso, consiguieron recortarla hasta empatarla en 64-64.

Ni un doloroso esguince en el tobillo izquierdo sufrido en el primer cuarto, ni el golpe recibido al acabar el segundo en el derecho, pudieron detener a un Doncic que llevaba ya 22 puntos al descanso, con seis rebotes y seis asistencias.

DONCIC SOSTIENE A LOS MAVS

Sus grandes jugadas permitieron a los Mavericks sellar un parcial de 10-0 en el segundo cuarto y volver a meterse en el duelo, ante unos Pelicans en los que Alvarado llevaba trece puntos y un brillante seis de ocho en tiros.

Un Trey Murphy contundente desde el arco pudo relanzar a los Pelicans al llevarlos por delante 87-81, pero un gran triple de Doncic, en un día de apuros para él desde esa distancia, y unas grandes jugadas de Christian Wood permitieron a los Mavericks llegar al último período con dos puntos de margen en el 89-87. Doncic ya lucía un doble doble de 33 puntos y diez rebotes.

Con el esloveno sentado en el banquillo, Campazzo regresó a la pista y anotó sus primeros puntos con los Mavericks con un triple para el 92-87 que abrió el período final.

LOS PELICANS, CONTUNDENTES DESDE EL ARCO

Se abriría un tremendo intercambio de triples, con los Pelicans que, al ritmo de Cj McCollum, Trey Murphy y Graham, sellaron un parcial de 15-3 que les lanzó hacia el 106-100, y con Doncic que ofreció a Kleber la asistencia para un trascendental triple que recortó el margen a cuatro puntos (109-105).

Los Pelicans tuvieron el balón de la sentencia con McCollum, que falló un triple, y los Mavericks consiguieron hacerse con el último balón con el 113-111 en el luminoso.

Doncic fue el encargado de lanzar el triple de la victoria, pero la buena defensa de los Pelicans le obligó a realizar un intento muy complicado, que acabó repelido por el aro.

