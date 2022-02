114-118. El banquillo de los Jazz derrota a los Suns

Redacción deportes, (EFE).- Utah Jazz venció en casa de Phoenix Suns (114-118), líder de la Conferencia Oeste, gracias a los jugadores de su banquillo, que anotaron 42 puntos por los 11 de un equipo local que aún así tuvo la posibilidad de forzar la prórroga en los últimos segundos, pero que desperdició en manos de Jae Crowder en una evidencia de lo importante que es Chris Paul para ellos, lesionado y sin el que acumulan récord negativo (1-2).

El partido, correspondiente al ‘NBA Sundays’ empezó tarde, retrasado por el alargue del Knicks-76ers en el que hubo 79 tiros libres, y los Jazz tardaron en entrar en el encuentro. Y eso que el francés Rudy Gobert empezó amenazando con un tapón sobre DeAndre Ayton, pero quedó en un espejismo. 8-0 de parcial para los locales con cinco de ellos obra del propio Ayton.

Las grandes estrellas de cada equipo sí que no tardaron en ponerse a la faena. Tras los ocho primeros minutos, Devin Booker sumaba ya 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos, mientras que Donovan Mitchell acumuló 10 puntos con 3-3 en triples

Igualdad que se rompió a favor de los Suns, colocándose 14 arriba, pero el banquillo de los Jazz le dio la vuelta al partido finalizando los 12 primeros minutos empate a 32. Tramo en el que la franquicia de Phoenix ya echó en falta la calma y el manejo que les suele aportar el base Chris Paul, pero que estará fuera hasta casi finalizar la temporada regular por una fractura en uno de los dedos de la mano derecha.

Aún así, estuvo en el banquillo. Aportando siempre ese liderazgo que le caracteriza, encima siempre de todos sus compañeros. Más apagado estuvo, sobre todo en la primera mitad, el español Juancho Hernangómez. Al fondo del banquillo, inexpresivo y sin esperanzas de entrar en la rotación del técnico Quin Snyder.

Al salir del descanso, antes del que los Suns pasaran de un -7 a un +4 gracias, de nuevo, gracias a su quinteto titular y a que Ayton castigó la flaqueza de Gobert saliendo a la media distancia, Juancho se colocó a tres sillas de los asistentes del entrenador, más metido en un partido en el que no participó. Su vida en la NBA no mejora en Utah y solo suma cinco minutos en dos partidos (cuatro y uno) de los últimos siete.

Situación provocada porque la rotación de los Jazz funciona. Sobre todo en la faceta en la que, a priori, más puede aportar Juancho; el triple. Los de Salt Lake City son el tercer equipo que más triples tira (40.2) y que más mete (14.6) por encuentro -ambas estadísticas empatadas con los Warriors-; y bien que lo sufrieron los Suns.

Cuando volvían a estar nueve arriba pasada la mitad del tercer cuarto, cuatro triples seguidos de los Jazz para un parcial de 0-12 castigó a los locales. De nuevo, echando de menos los intangibles de Chris Paul.

Ausencia que se acentuó en los últimos segundos de encuentro. Antes, un excelso Devin Booker -13 de sus 30 puntos anotados en el último cuarto- y un triple forzado de Crowder mantuvieron con esperanza a unos Suns cuyo banquillo anotó 32 puntos menos que el de unos Jazz -43- que acabó con un 17 de 40 en el acierto en el triple.

Aún así, los locales tuvieron en sus manos la posibilidad de forzar la prórroga, pero no tuvieron la calma necesaria para ello. Posesión a falta de ocho segundos y tres abajo en el marcador; momento que se difuminó rápido. Primero por un Monty Williams que a pesar de tener un tiempo muerto para organizar a los suyos decidió no usarlo -práctica habitual en la NBA por poco eficiente que parezca- y luego por un Crowder que se encontró con el balón en sus manos, se aturulló y mandó un pase a la grada.

Curiosamente fue un titular de los Suns el que dejó escapar el partido, a pesar de que fueron los suplentes los que estropearon el trabajo. En el +-, la estadística que mide los puntos recibidos y anotados de los jugadores en su tiempo en cancha, los tres que salieron del banquillo por parte de los Suns firmaron números terribles. -20 JaVale McGee, -12 Aaron Holiday y -15 Torrey Craig.

Sin embargo, en los Jazz fue todo lo contrario. +20 para Jordan Clarkson, +19 Hassan Whiteside y +16 Danuel House Jr sin ser titulares; la receta de Utah para ganar en casa del líder de la Conferencia Oeste, que se queda con una victoria y dos derrotas desde la lesión de Chris Paul.

Óscar Maya Belchí