115-133: LeBron anota 46 pero no puede con la ‘maldición’ de los Clippers

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Tras dos victorias épicas, Los Angeles Lakers, pese a los 46 puntos de un LeBron James estratosférico, volvieron a la realidad con una derrota ante Los Angeles Clippers, impresionantes con 15 triples al descanso y que ya acumulan 10 victorias seguidas frente a sus vecinos (115-133).

El equipo de LeBron no vence a los Clippers desde julio de 2020 en la ‘burbuja’, una ‘maldición’ particularmente dolorosa en un momento en el que los Lakers (22-26) necesitan triunfos de manera urgente.

LeBron firmó un partidazo con 46 puntos (16 de 29 en tiros de campo), 8 rebotes y 7 asistencias y logró su récord de triples en un encuentro con 9 (sobre 14 intentos).

Además, la estrella de los Lakers se convirtió, con este recital ante sus rivales angelinos, en el primer jugador en la historia de la NBA en meter 40 puntos a todas las franquicias de la liga.

Para los Clippers (26-24), que terminaron la velada con un 19 de 38 en triples y un increíble 60,7 % en tiros de campo, esta fue su tercera victoria seguida y ya parecen haber dejado atrás sus temblores en el cambio de año (nueve derrotas en once encuentros).

Paul George (27 puntos y 9 rebotes), Kawhi Leonard (25 puntos y 9 rebotes) y Norman Powell (22 puntos) fueron los mejores de unos Clippers con cinco jugadores por encima de los 10 puntos.

Los Lakers tendrán refuerzos de manera inminente ya que Anthony Davis, lesionado desde mediados de diciembre, apunta a volver esta semana, y Rui Hachimura, fichado el lunes a cambio de Kendrick Nunn, ya se encuentra en la ciudad californiana.

Antes del partido se guardó un minuto de silencio por los 11 muertos del tiroteo del sábado en Monterey Park, una ciudad situada a unos 15 kilómetros al este del centro de Los Ángeles.

AVASALLADORES CLIPPERS

No habían pasado ni dos minutos cuando Darvin Ham mandó a sus Lakers al rincón de pensar tras un 0-9 de salida.

Frente a los 12 puntos de un George muy fino en el periodo inicial, los Lakers reaccionaron con un trabajo colectivo muy sólido y entregado.

Pero los Clippers, con un estupendo 7 de 13 desde el perímetro, cerraron su muy buen primer cuarto con una sonrisa gracias a un gran triple sobre la bocina de Terance Mann (30-37).

La respuesta de los de púrpura y oro pasaba por afilar su defensa frente a unos Clippers que se habían lucido con un 54 % en tiros de campo y triples.

No lo consiguieron y el duelo se fue a un intercambio de golpes en el que los de Tyronn Lue no solo parecían cómodos sino que les sirvió para marcharse en el marcador (36-51 con 8.30 para el descanso).

El dispar acierto en los triples fue determinante: los Lakers se quedaron en un discreto 7 de 21 en los dos primeros cuartos mientras que los Clippers, con toda clase de pirotecnia desde el exterior, deslumbraron con un aplastante 15 de 23.

Con esos datos, a nadie le extrañó que los Clippers sellaran la primera mitad con su mayor ventaja de la noche (54-77, +23).

George (17 puntos con 3 triples), Powell (14 puntos con 4 triples), Leonard (12 puntos), Mann (11 puntos) y Reggie Jackson (9 puntos con 3 de 3 en triples) comandaron la apisonadora de los Clippers ante la que ni siquiera LeBron pudo plantear resistencia pese a sus excelentes 18 puntos en la primera parte.

Los Lakers tenía muy reciente su espectacular del domingo remontada ante los Portland Trail Blazers, a quienes tumbaron tras ir perdiendo de 25 puntos.

Pero esta vez no hubo milagro.

Con un LeBron imperial (13 puntos en el tercer periodo y 15 en el último), los Lakers enseñaron las garras y mejoraron rotundamente su defensa en la reanudación.

Dos mates y un triple del incansable y eterno LeBron llevaron a los suyos a un -10 con 6.46 por jugarse que encendió las ilusiones de sus aficionados.

Pero los Clippers mantuvieron la calma y sellaron el triunfo con un parcial de 0-8 liderado por Leonard tras un balón perdido entre Russell Westbrook y Dennis Schroder.

David Villafranca