117-113: Los Bucks sorprenden en los últimos minutos a los Celtics

Redacción deportes, (EFE).- Los Bucks, liderados por el griego Giannis Antetokounmpo, vencieron hoy en Milwaukee a unos Boston Celtics en los que volvió a jugar Juancho Hernangómez y que dominaron todo el encuentro hasta 30 segundos antes de terminar el partido.

Antetokounmpo, que se reincorporaba tras perderse 5 partidos por el protocolo covid, consiguió un doble doble de 36 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones. Bobby Portis, que también se reincorporó al equipo, también sumó un doble doble de 16 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias.

Jrue Holiday y Krhis Middleton ayudaron en los Bucks con 17 puntos cada uno.

El mejor de los Celtics fue Jayson Tatum con 25 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 robos de balón y 2 tapones. Jaylen Brown anotó 25 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos de balón y un tapón y Robert Williams III hizo un doble doble de 11 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones.

El español Juancho Hernangómez salió del protocolo covid que lo tuvo apartado de las canchas los últimos 10 días para meter el primer triple que intentó a los ocho minutos del primer cuarto, a pocos segundos de haber entrado en la cancha. El español jugó 15,32 minutos en todo el partido y consiguió 3 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.

LOS CELTICS TOMAN LA DELANTERA

Boston, defendiendo hombre a hombre, dominó el primer periodo, 22-35, a unos Buck más concentrados en defender en zona. Jaylen Bronwn tiró de los Celtics con 14 puntos, 1 rebote y 3 asistencias mientras Jayson Tatum no coló una bola en los primeros 10 minutos del enfrentamiento.

Unos minutos antes de terminar el primer cuarto, Brown salió a los vestuarios a curarse una herida en el labio producto de un codazo accidental de su compañero Tatum.

Por los Bucks, el mejor del primer cuarto fue Khris Middleton, con 5 puntos y una asistencia.

Brown regresó a la pista a los 4 minutos de empezado el segundo tiempo cuando todavía Boston mantenía una ventaja considerable de 29-46.

A mitad del segundo tiempo, los Celtics comenzaron a pasar balones a Hernángomez, que no tuvo suerte con un triple ni con un intento de entrada que acabó en falta ni con los tiros libres. Sin embargo, el madrileño consiguió en ese cuarto 3 rebotes y ejecutó 1 tapón.

El segundo cuarto concluyó con un último triple, sonando la bocina, de George Hill lo que dejaba el partido al descanso en 47-62.

Brown sumaba 19 puntos con 3 rebotes y 3 asistencias para los Celtics mientras el mejor de los Bucks, Middleton, contaba 11 puntos y una 1 asistencia.

Pero el más eléctrico de la primera mitad fue el bostoniano Payton Pritchard, que saliendo del banquillo con sus escasos 1,85 metros de altura marcaba 11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y hasta 1 tapón.

A los 3 minutos de comenzar el tercer tiempo, el titán griego Giannis Antetokounmpo parecía haberle cogido el pulso al partido, y con 18 puntos 5 rebotes y 4 asistencias hasta el momento, acercó el marcador 65-71.

GIANNIS APRIETA

Bobby Portis puso el marcador 75-80 de dos tiros libres. Tras un intercambio de aciertos decisivos y errores determinantes por ambos equipos, Middleton recortó el marcador de un triple a 83-84. A un minuto del final del tercer parcial el marcador apuntaba 88-89.

Pero los Celtics no se daban por vencidos y volvían a aumentar ventaja cuando Antetokounmpo machacó el cesto sin piedad ante un Hernangómez impotente, dejando el puntaje del tercer tiempo en 90-94.

Al finalizar el tercer tiempo, Tatum sumaba 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Antetokounmpo acaparaba 24 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Al inicio del cuarto final, los Celtics volvieron a escaparse en el marcador 90-102, puntuación que permaneció invariable por varios minutos, hasta que Portis Jr la redujo con una entrada de fortaleza a 92-102.

Tatum, de triple con paso atrás, insistía en mantener la distancia, pero a Antetokounmpo no le parecía buena idea y ejecutando un triple preciso y un mate intimidatrorio volvió a estrechar la ventaja de los Celtics a 103-109. Una canasta de Wesley Matthews la acortó todavía más, 105-109.

Antetokounmpo empató a minuto y medio del final, 111-111, pero falló el tiro libre que podría haber puesto a los Bucks por delante por primera vez en el partido.

Matthews, con un triple tras varios errores de ambos equipos, puso a los de Milwaukee por primera vez en la delantera, 114-113, a 30 segundos del final.

Dos tiros libres de Middleton aumentaron la ventaja de los Bucks, 116-113, y un tapón de Antetokounmpo sobre Williams la mantuvo a 17 segundos del final.

A cinco segundos para la conclusión, Middleton falló un tiro libre y metió el otro, 117-113.

Boston pidió tiempo muerto a 5 segundos del final, pero no pudo evitar que el marcador quedara 117-113 a pesar de haber ido por delante en el marcador casi todo el partido.