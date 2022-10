119-109. Unos inofensivos Sixers salen de nuevo escaldados de Toronto

Toronto (Canadá), (EFE).- Los Toronto Raptors consiguieron su tercera victoria de la temporada al derrotar en casa a los Philadelphia 76ers, que ya acumulan su cuarta derrota, por 119-109 en un partido en el que los de Filadelfia nunca llegaron amenazaron la victoria de los locales.

Los máximos anotadores del partido fueron los jugadores de los Sixers Joel Embiid y Tyrese Maxey, que terminaron el encuentro con 31 puntos cada uno.

Embiid además hizo 5 rebotes y 3 asistencias, Maxey consiguió 5 rebotes, 6 asistencias y 1 tapón, mientras que James Harden se quedó al borde del doble-doble con 18 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 1 tapón.

En los Raptors, Gary Trent Jr. consiguió 27 puntos. Pero Pascal Siakam y Scottie Barnes terminaron con doble-doble. Siakam anotó 20 puntos, 13 asistencias y 5 rebotes mientras que Barnes sumó 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Un partido más, el español Juancho Hernangómez no disputó ni un minuto con los Raptors. Quizás lo más destacado fue la presencia en la cancha por primer vez en la historia de la NBA de tres jugadores cameruneses: Siakam y Christian Koloko en los Raptors y Embiid en los Sixers.

Los Raptors iniciaron el encuentro decididos a castigar a los Sixers desde el exterior mientras que los de Filadelfia utilizaban a Embiid como ariete para romper la defensa canadiense.

Los Sixers se colocaron inicialmente por delante con un 0-4 gracias a las acciones del pívot camerunés. Pero la estrategia de Nurse inutilizó con rapidez la ventaja de Filadelfia.

Tres triples consecutivos de Scotty Barnes y Pascal Siakam (2) colocaron a los Raptors con ventaja 9-6. Desde ese momento, los Sixers no volvieron a estar por delante en el marcador.

En los primeros 12 minutos, los Raptors aprovecharon la debilidad defensiva de los hombres de ‘Doc’ Rivers para anotar 7 triples de 12 intentos. En este capítulo destacó Siakam con 4 triples, un 100 % de efectividad.

Mientras los Sixers, se basaban en el juego interior de Embiid, que con 11 puntos era el máximo anotador de su equipo, seguido de Harden, con 8.

El primer cuarto concluyó con un 35-27 a favor de los Raptors.

En el segundo cuarto la eficacia de los de Toronto cayó con el bajón de Siakam, que no anotó ninguno de los tres triples que intentó.

Sin los puntos exteriores de Siakam, los Raptors tuvieron que depender de los puntos desde la pintura y de jugadores como O.G. Anunoby y Chris Boucher.

Para alivio de los Raptors, Embiid también sufrió un bajón en el cuarto. El pívot camerunés se contentó con 3 puntos aunque Tyrese Maxey despegó con 12 puntos.

Al descanso se llegó con un 63-53 en el luminoso.

La segunda mitad del partido mantuvo el guión impuesto por Nurse. Los Raptors castigaban desde el exterior la flaca defensa de Filadelfia, esta vez con los tiros de Gary Trent Jr. que anotó 4 triples de 5 intentos en el tercer cuarto.

Además, los de Toronto superaban en velocidad en contraataques a los Sixers mientras que los de Filadelfia seguían utilizando la potencia de Embiid en el interior. El pívot anotó 12 de los 26 puntos que hizo su equipo en el tercer cuarto.

En el último cuarto, los Raptors llegaron a obtener la máxima ventaja del partido, 17 puntos. La tímida reacción de los Sixers recortó las distancias pero fueron incapaces de mantener el impulso y terminaron derrotados de 10 puntos, 119-109.

Julio César Rivas