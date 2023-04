124-129: Booker rinde con 45 puntos a unos Clippers muy dignos sin Kawhi

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Sin Kawhi Leonard por una lesión en la rodilla derecha, Los Angeles Clippers, peleones e incansables, cayeron ante los Phoenix Suns en el tercer partido de su serie (124-129) y perdieron el factor cancha (1-2) por culpa de un Devin Booker arrollador que se salió con 45 puntos.

El escolta de los Suns (18 de 29 en tiros además de 7 rebotes) impidió que dieran la campanada unos Clippers liderados por un también impresionante Norman Powell, el elegido para reemplazar a Kawhi y que deslumbró con 42 puntos (15 de 23 en tiros).

Tras el prometedor 1-1 en Phoenix, los Clippers anunciaron horas antes de este tercer partido que Kawhi no podría jugar y que se unía así al lesionado Paul George, que no compite desde mediados de marzo.

Sin sus dos estrellas sobre la cancha, el equipo de Tyronn Lue tiró de orgullo, presumió de un férreo espíritu colectivo y contó además con una fantástica versión de Russell Westbrook (30 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias).

Sin embargo, la casta del equipo angelino no fue suficiente para tumbar a unos Suns que sufrieron para llevarse el triunfo y en los que Kevin Durant aportó 28 puntos y 6 rebotes.

Los locales metieron el 54,2 % de sus tiros de campo pero perdieron 18 balones, no controlaron el rebote (46 por 55) y solo tuvieron un 19 de 25 en tiros libres frente al 35 de 46 de sus rivales.

El cuarto partido de esta eliminatoria se disputará el sábado también en Los Ángeles.

SACRIFICIO DE LOS CLIPPERS SIN PREMIO

Como si tuvieran el orgullo herido con Kawhi y George ausentes, los Clippers mordieron en el arranque con Westbrook robando el primer balón a Durant y con un Powell que brilló con 10 puntos sin fallo en el primer cuarto.

Muy blandos en defensa y mustios en cada jugada que requiriera un esfuerzo extra, los Suns no dieron, al menos en el comienzo, el golpe en la mesa que muchos esperaban para esta noche.

Pero afortunadamente se encontraron con una versión explosiva de Booker, que lideró a unos tibios Suns con 13 puntos (27-27).

Tanto Powell como Booker continuaron con su recital en el segundo periodo.

El escolta de los Suns llegó hasta los 21 puntos en el descanso (9 de 15 en tiros) y mejor aún fue la primera mitad de su contraparte en los Clippers, tremendamente acertado con 22 puntos con un excelente 8 de 10 en intentos a canasta.

Phoenix amenazó con despegarse en el marcador con tres triples seguidos de Durant, Chris Paul y Booker (42-50 con 2.25 para el descanso) pero a los Suns les faltó una marcha más -y también voluntad- para romper el partido.

Así, los Clippers le echaron ganas para dejar el encuentro prácticamente igualado (51-54) pese a que perdieron 12 balones en la primera mitad.

Los angelinos encontraron en la reanudación a un Westbrook incendiario en el tercer cuarto (15 puntos) para respaldar a un Powell que volvió del vestuario con la misma dinamita con la que cerró la primera parte.

Pero, poco a poco y sin excesivo brillo, los Suns, con un Booker que no aflojó para nada su imperial marcha, se distanciaron de unos Clippers que empezaron a acusar la ausencia de sus figuras.

Así, un fabuloso mate de Durant colocó un +13 que era la mayor ventaja de la noche para los Suns hasta ese momento y Booker, con una hábil bandeja, evitó que los Clippers recortaran terreno antes del último cuarto (85-94).

Pese a que la diferencia orbitaba en torno a los 10 puntos y que los Suns parecían al mando, los Clippers hicieron gala en el último cuarto de un encomiable espíritu de batalla hasta el último momento.

Así, el conjunto local llegó a colocarse solo 3 puntos abajo con 1.44 por jugarse después de que Deandre Ayton fallara dos tiros libres y Westbrook en cambio metiera dos en la otra canasta.

Con el partido prácticamente a cara o cruz, Torrey Craig se sacó de la chistera un gran triple desde la esquina y Booker selló un enorme dos más uno para que los Suns, en un desenlace muy apretado, cantaran victoria ante unos Clippers tremendamente dignos en la derrota.

David Villafranca