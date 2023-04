125-118. Los Clippers mandan en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Ángeles Clippers sellaron su undécima victoria consecutiva en el derbi angelino contra los Lakers y, con 27 puntos de Norman Powell y 25 de Kawhi Leonard, reclamaron su quinta posición en el Oeste, que da acceso directo a los ‘playoffs’, para dejar a sus rivales en los puestos de ‘play-in’.

Los Clippers (42-38) alcanzaron a los Golden State Warriors, quintos, mientras que los Lakers (41-39) son séptimos y jugarían actualmente el ‘play-in’ contra los New Orleans Pelicans.

Tumbaron a unos Lakers en los que LeBron James anotó treinta de sus 33 puntos en la segunda mitad y en la que Anthony Davis aportó un doble doble de 17 puntos y once rebotes en su primer ‘back to back’ (partidos en días consecutivos) desde noviembre. Las dos estrellas estuvieron en duda hasta los últimos minutos, pero finalmente saltaron a la pista.

Paul George fue la, ya conocida, baja ilustre de los Clippers, pero el equipo de Tyronn Lue impuso su ley y ya están a un paso del acceso directo a los ‘playoffs’.

La Crypto.com albergó un derbi de alto voltaje, entre dos franquicias que llegaban igualadas y con la posibilidad de cambiar radicalmente sus horizontes en la postemporada. Ambas tenían a su alcance la quinta plaza, de acceso directo a los ‘playoffs’, pero también el abismo de una novena o décima posición, que les obligaría a pasar por dos rondas del ‘play-in’.

Pero la pista emitió su veredicto, con unos Clippers ganadores frente a unos Lakers en forma, que llegaban a la cita tras un balance de 16-7 en los últimos 23 partidos.

Fue un monólogo de los Clippers al comienzo, que arrancaron con un 8-0 y se hicieron rápido con una ventaja de doce puntos en el 15-3, con triples de Westbrook y de Gordon.

Excepto por una reacción de los Lakers, con un parcial de 12-2 que les colocó a dos puntos (25-23), los Clippers hicieron daño a sus rivales angelinos con un Kawhi Leonard inspirado y un Westbrook decidido a morder.

Westbrook, en su decimonoveno partido con los Clippers, aportó doce puntos y repartió cuatro asistencias en una brillante primera mitad a la que Kawhi puso la guinda con un tremendo triple a dos segundos del final para el 71-52. Dejó tocados a unos Lakers en los que LeBron apenas anotó tres puntos, con uno de seis en tiros de campo.

Kawhi abrió el tercer período como había cerrado el segundo, con un triple que dio la máxima ventaja a los Clippers en el 76-52, pero en los Lakers LeBron dio un paso al frente y conectó dos triples seguidos que reactivaron a su equipo.

King James firmó doce puntos en menos de seis minutos y los Lakers se colocaron a ocho puntos en el 79-71. El parcial del equipo de Ham tocó el 19-3 y los Lakers llegaron a un -7, pero Norman Powell sostuvo a los Clippers y les permitió llegar al cuarto período con once de ventaja (93-82). James firmó 16 puntos en ese tercer cuarto, con siete de nueve en tiros.

Fue en el cuarto período cuando emergió un protagonista inesperado. Bones Hyland, llegado a los Clippers procedente de los Nuggets, firmó tres triples consecutivos y once puntos que relanzaron por completo a los Clippers.

Hyland ofreció además la asistencia para el ‘alley-oop’ de Zubac (108-92), antes de que Kawhi volviera a poner veinte puntos de por medio con un gran mate del 112-92.

A los Lakers se les atragantó el triple, con cero de cinco en ocho minutos que acabó con sus opciones de victoria, pese a que la lucha de LeBron hasta el final le permitiera limitar la desventaja hasta el definitivo 125-118.