126-128. Butler acaba con los sueños de anillo de los Bucks

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Un Jimmy Butler incontenible, de nuevo dominante con 42 puntos, le dio a los Miami Heat un triunfo por 128-126 en el campo de los Milwaukee Bucks y cerró 4-1 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’, al dejar fuera a los primeros cabeza de serie del Este y el equipo con mejor balance de la NBA.

Tras los 56 puntos sellados en el cuarto partido, 19 de ellos en los últimos cinco minutos, este miércoles Butler forzó la prórroga con una jugada acrobática con 0.5 segundos en el cronómetro y acabó su partido con 42 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

Los Heat remontaron 16 puntos de desventaja en el cuarto período y castigaron a unos Bucks muy lejos de su nivel habitual, que encadenaron una serie interminable de errores, culminados en la última jugada, cuando Grayson Allen no tomó el último tiro al no enterarse de que el tiempo se acababa.

Miami, que vivió una temporada regular con más bajos que altos, recuperó nivel en la postemporada, con una defensa rocosa y un líder imparable como Butler.

Le apoyó un Bam Adebayo protagonista con un triple doble de 20 puntos, diez rebotes y diez asistencias y un Gabe Vincent de 22 puntos y cuatro triples.

Los Bucks ya empezaban a pensar en el sexto partido, que se disputaría el viernes en Miami, cuando sumaban 16 puntos de ventaja al acabar el tercer cuarto, pero se atascaron por completo.

Giannis Antetokounmpo acabó con 38 puntos, veinte rebotes y tres asistencias, pero se le atragantaron por completo los libres. Acabó con un modesto diez de 23 que le pasó factura a los Bucks.

Y eso que un parcial de 22-5 en la segunda mitad del tercer cuarto parecía dejar encarrilada la victoria, con un Giannis contundente y un Khris Middleton de 33 puntos y cuatro triples.

Sin embargo, los Bucks estuvieron seis minutos sin anotar tiro de campo alguno y comenzaron el cuarto período con un uno de trece en tiros que fue aprovechado por los Heat, con un Kevin Love de quince puntos, para recortar distancias.

Miami cogía confianza y a los Bucks empezó a entrarle prisa y temor. El equipo de Mike Budenholzer encadenó una larga serie de errores, pero aún así dos libres de Holiday le dieron ventaja 118-116 con 2.1 por jugar.

Fue entonces cuando Butler forzó la prórroga al anotar dos puntos acrobáticos, cayendo hacia atrás, para el 118-118 con 0.5 segundos en el cronómetro.

Allí se vio la falta de lucidez de los Bucks, que no pidieron tiempo muerto y desperdiciaron la oportunidad de un último tiro.

En la prórroga, los Heat se quedaron sin Kyle Lowry ni Adebayo por seis faltas, pero Giannis siguió sufriendo tremendamente desde la línea de libres y perdonó muchos puntos que acabarían siendo decisivos.

Butler siguió haciendo daño, con sus jugadas y también con su simple presencia, que abrió espacios para sus compañeros, cuando cuando Zeller anotó a placer el 126-119.

La reacción de orgullo de Giannis acercó a los Bucks a dos puntos, pero el griego cometió una grave ingenuidad con una falta a Max Strus que le dio tres libres.

Los Bucks tuvieron el último tiro, pero el balón terminó en las manos de Grayson Allen ante la rocosa defensa rival. No se dio cuenta de que el cronómetro se le acababa y no pudo conectar el tiro antes de la bocina.

Fue la sentencia definitiva sobre los Bucks, que perdieron 4-1 la serie ante unos Heat que se jugarán la segunda ronda contra los Knicks.

Andrea Montolivo