133-97. Los Nets, sin Irving ni Simmons, se estrellan ante los Raptors

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Brooklyn Nets, sin Kyrie Irving ni el australiano Ben Simmons, se estrellaron en su visita a los Toronto Raptors y perdieron por un humillante 133-97, lo que supone una nueva derrota en una temporada hasta este momento muy por debajo de las expectativas.

Los Nets, que hace apenas dos días habían logrado una prestigiosa victoria en el campo de los Milwaukee Bucks, vigentes campeones, volvieron a las andadas en una noche en la que, eso sí, estuvieron lastrados por las ausencias.

Ben Simmons, incorporado en el último día del mercado de traspasos en una operación que llevó a James Harden a Philadelphia, sigue de baja por problemas personales, mientras que Kyrie Irving no pudo jugar por no poder entrar a Canadá, al no estar vacunado.

Irving, que tampoco puede jugar los partidos de los Nets como locales, por el mandato da vacunación vigente en Nueva York, había sido el gran protagonista de la victoria de Milwaukee, cuando anotó 38 puntos.

Y a estas bajas también se sumó la del técnico canadiense Steve Nash, por razones vinculadas con el protocolo sanitario de la NBA.

Toronto triunfó con autoridad, empujado por los 28 puntos y los 16 rebotes de Scottie Barnes, con un tremendo 12 de 14 en tiros.

En los Nets, el mejor anotador fue LaMarcus Aldridge, con quince puntos.