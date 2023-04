138-122. Los Bucks, sin Giannis, aplastan a los Heat con 25 triples

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Milwaukee Bucks, sin el griego Giannis Antetokounmpo, aplastaron 138-122 a los Miami Heat e igualaron 1-1 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ del Este de la NBA, que se desplaza ahora a Miami para los dos próximos partidos.

Los Bucks conectaron 25 de 49 triples, lo que igualó el récord de la NBA en ‘playoffs’, y endosaron 81 puntos a los Heat en una asombrosa primera mitad para encarrilar su contundente victoria.

Sin Giannis, que estuvo de baja por un problema de espalda sufrido en el primer partido, Brook López firmó 25 puntos, Jrue Holiday aportó 24, con once asistencias y cuatro triples, y Pat Connaughton brilló con 22 puntos saliendo desde el banquillo, con seis triples.

Joe Ingles contribuyó con 17 puntos y un excelente cinco de seis desde el arco.

Todo el quinteto titular de los Bucks acabó con dobles dígitos y Bobby Portis firmó un doble doble de trece puntos y quince rebotes.

Los Bucks acabaron con unos extraordinarios porcentajes. Tuvieron un 53.5 % de acierto en tiros de campo, que estuvo por encima del 60 % en la primera mitad.

En los Heat, que no pudieron contar con Tyler Herro por una fractura en una mano, Jimmy Butler metió 25 puntos y fue el líder anotador del equipo de Erik Spoesltra.

Los Bucks llegaron a tener 36 puntos de ventaja, antes de gestionar energías y acabar triunfando por 16 puntos.

El tercer y cuarto partido de la serie se jugarán el sábado y el lunes en Miami.

El ganador de esta serie se medirá con uno entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers.