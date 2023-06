140.000 personas al día ven en el metro campaña jugadoras ‘Coraje y corazón’

Madrid, (EFE).- El Atlético de Madrid femenino. Ganadoras de la Copa de la Reina 2023. Su imagen cubre la estación de Metro Plaza Castilla de Madrid, una de las más concurridas de la ciudad. Las ven más de 140.000 personas al día. Son referentes para las nuevas generaciones. Las jugadoras del Atlético de Madrid: Ludmila, Rasheedat Ajibade, Leicy Santos y Estefanía Banini, junto con sus madres, elegidas como símbolo del club en una nueva campaña en la que se impulsa el lema : “Coraje y Corazón”.

Las futbolistas rojiblancas que forman parte del anuncio, procedentes de otros continentes -América y Africa-, ilustran al Atlético de Madrid. Plasman el esfuerzo y empeño que ponen día a día, lejos de sus familias, para cumplir sus sueños. Y, además, no se olvidan de ellas y les ayudan desde España económicamente.

Ria Money Transfer, una de las empresas líderes en la industria de transferencia monetaria, es uno de los patrocinadores del Atlético de Madrid desde 2019 y ambas entidades tienen contrato hasta 2024. El logo de la marca luce desde entonces en la parte trasera de la camiseta del club madrileño, tanto femenino como masculino, y ahora impulsan el patrocinio de las campeonas de la Copa de la Reina.

La campaña se lanzó el 8 de mayo, con motivo del Día de la Madre, y comenzó con la publicación de un vídeo en Youtube en el que las jugadoras fueron sorprendidas por sus madres, que viajaron desde sus respectivos países, en la grabación de un anuncio. Algunas de ellas nunca antes habían subido a un avión, pero lo hicieron para conocer la vida de sus hijas en España.

“Es un pequeño reconocimiento a la gran labor que hacen las madres. Para muchas personas migrantes este día simboliza una oportunidad de acercarse a sus madres a pesar de la distancia”, expresó a EFE Rafael Castillo, el sponsorship Manager de la empresa.

Dos días después, se forraron las paredes de la estación de metro de Plaza Castilla, una de las más transitadas de Madrid, con las fotografías de ese reencuentro. La campaña terminará el 8 de junio, y se estima que sea vista por más de dos millones y medio de personas, creando un impacto exponencial en una de las empresas más líderes en grandes de transferencias internacionales de dinero en todo el mundo. La campaña acaba en vísperas del inicio del Mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda.

Ludmila, brasileña, Rasheedat Ajibade, nigeriana, Leicy Santos, colombiana y la argentina y protagonista en la final de la Copa de la Reina Estefanía Banini fueron seleccionadas por el club y el patrocinador. “Son cuatro jugadoras lejanas de nuestro país, de otros continentes que podían darle un plus conociendo la historia de cada una”, explica a EFE Lola Romero, la directora general del Atlético de Madrid Femenino.

“Nos parecían el partner más estratégico para esta acción. Era como unir puentes entre diferentes continentes y despertar emoción. Ambos tenemos esa sinergia de unir puentes, lazos y familias. Conseguimos dar en el corazón a la afición atlética y hacerles ver la realidad de estas jugadoras”, añadió Romero.

Ludmila, fue criada en la favela e internada en un orfanato tras ser abandonada por sus padres, quienes tenían problemas con el alcohol. La crió su tía y el fútbol le hizo esquivar la adicción.

Rasheedat Ajibade, creció sin padre y en una familia con 5 hermanos. Una situación que la obligó a ayudar a su madre en la economía familiar durante su vida en Nigeria. Leicy Santos, comenzó a jugar al fútbol descalza porque no tenía zapatos para jugar. Sus padres se mudaron con ella a Bogotá para perseguir su sueño y pasaron necesidades. La familia de Banini, por su parte, no había tenido la oportunidad de conocer la vida de la jugadora en España.

Ahora, además de ser figuras claves en el equipo también son referentes para todas las niñas y niños que quieren ser futbolistas. Han demostrado que con esfuerzo los sueños se cumplen, basando su filosofía de vida en uno de los lemas principales del Atlético de Madrid : “Coraje y Corazón”.

