Ciudad de México, (EFE).- La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles el uso del lenguaje inclusivo para las mujeres, incluyendo los plurales femeninos, ante la aprobación de una reforma en el Senado que incluye en la Constitución el término ‘presidenta’.

Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, también celebró en su conferencia matutina que “ahora las Fuerzas Armadas, incluso, tomaron el (término) comandanta, aunque podría considerarse que comandante incluía a mujeres y hombres”.

“Pero es muy bueno porque también es una ruptura, es una transformación en la lengua, entonces, que se recupere en la Constitución que no solo es presidente, sino es presidente y presidenta, yo lo considero bueno”, comentó en el Palacio Nacional.

La jefa de Estado celebró que el Senado haya aprobado el martes, con solo un voto en contra, una reforma de lenguaje inclusivo de género que incluye en la Constitución los términos ‘presidenta’, ‘gobernadora’, ‘jefa de Gobierno’ y ‘presidenta municipal’.

Sheinbaum criticó que “en el español, el castellano, durante muchos años, en la Real Academia de la Lengua, el sustantivo que contiene, supuestamente, hombre y mujer, es (en realidad de) hombre”.

“Incluso, durante mucho tiempo no se decía hombres y mujeres, sino se decían los hombres, la Carta de Derechos del Hombre, como si el hombre contuviera a la mujer”, señaló.

La reforma de México y las declaraciones de Sheinbaum contrastan con acciones de otros países de la región, como Argentina, donde el presidente, Javier Milei, prohibió en febrero pasado el lenguaje inclusivo en el Gobierno.

La mandataria argumentó que “desde hace muchas décadas los movimientos de mujeres dijeron: es que (el plural) tiene que contener también el femenino, entonces es hombres y mujeres, porque si no, se excluye a la mitad de la población”.

“Imagínense una niña, que crece y siempre (escucha): ‘los niños, los niños, los niños’, pues ¿dónde quedaron las niñas? Desde ahí viene una visión que orienta a minimizar a las mujeres, entonces por eso hemos defendido nosotros, nosotras, que la ‘a’ es fundamental, por eso es presidenta con ‘a'”, sostuvo. EFE

ppc/gbf

(foto) (video)