Norma limita la capacidad de los bancos para cobrar comisiones por sobregiro

Washington, (EFE).- La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) anunció este jueves una norma que limita la capacidad de los bancos para cobrar comisiones por sobregiro, que podría ahorrar a los consumidores unos 5.000 millones de dólares al año.

Gracias a esta norma los bancos dejarán de cobrar la actual tarifa, de unos 35 dólares, por sobregiro, un cargo que resulta de autorizar la realización de un pago cuando no existe dinero suficiente en la cuenta para cubrir la compra.

A través de un comunicado, el director de la CFPB, Rohit Chopra, apuntó que “durante demasiado tiempo” los bancos más grandes “han explotado un vacío legal que ha drenado miles de millones de dólares de las cuentas de depósito de los estadounidenses”.

“La CFPB está tomando medidas enérgicas contra estas tarifas basura excesivas y exigiendo a los grandes bancos que aclaren la tasa de interés que están cobrando por los préstamos por sobregiro”, afirmó.

El presidente electo, Donald Trump, todavía no ha anunciado quién será el director de este departamento y, en el caso de cambiarlo, esta norma podría no aplicarse.

La norma de la CFPB ha contado con la oposición de los grupos de presión bancarios. La Asociación de Banqueros del Consumidor afirmó este jueves que estaba “explorando todas las opciones” para oponerse a la regla.