2-0. Argentina no falla, derrota a Canadá con gol de Messi incluido y va a la final

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- Sin mucho brillo, pero con la contundencia del campeón, la selección argentina de Lionel Scaloni alcanzó la final de la Copa América, tras imponerse a un meritorio conjunto canadiense por 2-0, en un partido en el que, al fin, festejó el primer gol de Leo Messi en el torneo.

El grupo que dirige Scaloni y comanda Messi no falla. Desde que rompiese ‘la pared’ en Brasil 2021, ha enlazado Finalíssima, Mundial y una nueva final en la Copa América. Tiene una confianza ciega en sus posibilidades, por más que por momentos parezca atascado.

“Lo que me deja tranquilo es que siempre encuentra soluciones”, dice su técnico y así es. Ante Canadá volvió a ser un rodillo, que desactiva al rival cuando este cree que está a punto de ponerse en ventaja.

Para los canadienses, que nunca soñaron con llegar tan lejos, fue una derrota agridulce, que les permite confiar en un proceso que debe culminar dentro de dos años, en el Mundial que coorganizán.

Porque el equipo de Jesse Marsch es atrevido. Adelanta 20 metros su zaga, junta sus líneas y no le importa llevar la iniciativa, aunque enfrente tenga al campeón del mundo.

Tres semanas después de debutar en una Copa América, Canadá confió más en sus posibilidades y durante 20 minutos se sintió capaz de dar la sorpresa. Pero aún le sobra precipitación y le falta calidad cuando se acerca el área rival. Justo lo contrario que la Albiceleste.

Al equipo de Scaloni le está costando entrar en los partidos. Por momentos se ve dominado e, incluso, camina por el alambre, pero siempre acaba decantando la balanza por su gran calidad.

Ante Canadá, asistió atónito a un par de ocasiones de Jacob Shaffelburg y pareció que solo podía crear peligro cuando entraban en conexión Messi y Di María. El capitán tuvo un par de oportunidades para estrenarse esta Copa América, pero no tuvo suerte. Sus disparos se fueron pegados al poste (m.11 y 44).

Dio lo mismo. El abanico ofensivo del campeón le permite tirar de recursos, mientras espera el acierto del 10. Esté de inicio Lautaro Martínez o, como en esta semifinal, Julián Álvarez.

Esta vez, bastó la habilidad de Rodrigo de Paul para filtrar un pase entre Alistair Johnston y Moise Bombito y que apareciese por allí Julián, con su habilidad para resolver ante la salida de Maxime Crepeau con calidad. 1-0, Canadá de vuelta a la tierra tras 23 minutos de ensoñación.

Los norteamericanos, que acusaron el golpe, pudieron sin embargo empatar en el alargue del primer tiempo, pero Jonathan David, solo ante Emiliano Martínez tras un saque de banda, no halló la forma de superar al ‘Dibu’, de nuevo decisivo cuando es exigido.

Ahí acabaron sus opciones. Tras el entretiempo Argentina ya no se iba a dejar arrebatar el pase a la final. Y para que la felicidad fuese completa, el capitán marcó a los seis minutos del segundo tiempo, tras desviar un remate de Enzo Fernández, mientras la lenta salida de Derek Cornelius evitaba el fuera de juego.

2-0 y la semifinal resuelta. Con el susto de Alphonso Davis, que abandonó lesionado el torneo, nuevas ocasiones desaprovechadas dentro del área de los canadienses y un carrusel de cambios argentino para comenzar a pensar en la final de Miami, a la que acudirá el ganador del Uruguay-Colombia del miércoles.

– Ficha técnica:

2. Argentina: Emiliano Martínez; Gustavo Montiel (Nahuel Molina, m.71), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi, m.65), Nicolás Tagliafico (Germán Pezzella, m.78); Ángel di María (Nicolás González, m.77), Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (Exequiel Palacios, m.77); Lionel Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez, m.77).

Seleccionador: Lionel Scaloni

0. Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies (Jonathan Osorio, m.71); Ismael Koné, Stephen Eustaquio (Mathieu Choiniere, m.71); Richmond Laryea (Ali Hamed, m.56), Jonathan David (Tani Oluwayesi, m.65), Jacob Shaffelburg (Liam Millar, m.56); Cyle Larin.

Seleccionador: Jesse Marsch

Goles: 1-0: m.23: Julián Álvarez. 2-0: m.51: Messi.

Árbitro: Piero Maza (Chile). Amonestó a los canadienses David, Eustáquio y Koné y al argentino Nahuel Molina.

Incidencias: Semifinal de la Copa América 2024 disputado en el Metlife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) ante 80.102 espectadores.

Óscar González